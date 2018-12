Julioprofe, el docente que enseña por Youtube: "Aquí ya todos son protagonistas del aprendizaje" [FW Entrevista]

Entrevistamos a Julioprofe, considerado uno de los youtubers más influyentes en Colombia gracias a su constante labor educativa.

Desde los 17 años Julio Alberto Ríos Gallego, mejor conocido como Julioprofe, quedó encantado con la idea de enseñar. Su comprensión de las matemáticas y la física y su capacidad para hacerse entender fácilmente provocó que sus compañeros siempre acudieran a él para que les explicara un tema que no entendían.

Ríos continuó dando clases particulares mientras estudiaba su carrera de ingeniería civil en la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Cuando se graduó en 1996 no vio mucha oferta de trabajo para su carrera, por lo que decidió dedicarse a lo que ya sabía hacer muy bien: enseñar.

Sin embargo, en un momento vio la necesidad de compartir sus conocimientos de una manera distinta a la tradicional, algo que complementara las lecciones que impartía a sus estudiantes. Así, en cierto momento creó el canal de Youtube Julioprofe, y desde entonces ha estado creciendo exponencialmente.

Julioprofe es un canal que imparte tutoriales y lecciones sobre matemáticas y física. Sus seguidores le agradecen por literalmente ayudarles a cumplir metas como graduarse de la universidad o del colegio, y ya 1100 videos publicados, más de 400 millones de reproducciones y más de 2'800.000 suscriptores comprueban el éxito de su método de enseñanza. Se destaca como uno de los youtubers colombianos (y latinoamericanos) más querido por el público.

Tuvimos la oportunidad de hablar con Julioprofe en su experiencia como youtuber empírico de 46 años y apasionado de la educación.

¿Cómo empezó con el canal de Julioprofe?

Todo empezó en el año 2009. Yo estaba trabajando como profesor en un colegio privado en el día y en la universidad por la noche. En ese momento vi que en Youtube existían ya algunas clases de matemáticas publicadas. Decidí entonces publicar algunos ejercicios en el canal Julioprofe para todos mis estudiantes.

Buscaba que ellos tuvieran un refuerzo extra con una explicación que pudieran ver en sus casas, en caso de que no entendieran en clase. Esto especialmente era para aquellos que faltaban a clase. Para que no se quedaran atrasados, empecé a grabar ejercicios de los temas que trabajábamos en clase y los publiqué en el canal de Julioprofe. Allí comenzó toda esta aventura.

Fue una sorpresa para mi cuando me di cuenta que los videos que hacía para mis estudiantes empezaron a ser vistos por otras personas a las que yo no les daba clase, incluso de otras ciudades de Colombia o de otros países. Así comenzó esto a crecer: nuevas personas se suscribían, pedían nuevos temas, y yo empecé a grabar de forma más intensiva. Hice más contenido, le di más forma al proyecto, y dividí los videos por categorías y niveles de dificultad.

Usted está compitiendo con youtubers más jóvenes que enfocan sus canales en el entretenimiento. Se podría decir que usted ha sido de los pocos que ha triunfado tanto haciendo algo educativo. ¿Qué opina al respecto?

Yo creo que eso comprueba que la fórmula de hacer algo alejado del entretenimiento o el humor también funciona. Creo que es una nueva forma de aprender que se está dando a través de internet. Finalmente para todos hay cabida: para el que hace chistes, el que hace música, entretenimiento… me complace saber que también hay un espacio para quienes hacemos educación: los edutubers. (Es un término aplicado directamente por Youtube para describirnos a nosotros).

Youtube se ha convertido en una fuente de información: una especie de videoteca para los jóvenes. Muchos ni siquiera van a Google a buscar un documento, sino que van directamente a Youtube a ver un video. Se está dando un cambio en la manera en que la gente accede a la información. Todo ahora es más familiar por el lado audiovisual.

Por eso estoy feliz y motivado. Se que puedo mostrarle a la gente que sin necesidad de hacer cosas extravagantes sino siendo yo mismo como profesor puedo posicionarme como alguien destacado en la plataforma y tener reconocimiento no solo en Colombia sino en el exterior.

¿Qué ha sido lo más complicado de ser youtuber?

Los retos a los que uno se enfrenta con esto es el aprendizaje constante. Edición… grabación… manejo de redes sociales… todo eso es la parte que lo desafía a uno. Sin embargo, todo eso hace parte del ejercicio.

Cuando empecé con el canal Julioprofe, grababa con una cámara digital de 4 megapixeles: algo muy elemental. Tampoco sabía nada de edición de video, pero en el camino terminé aprendiendo sobre todo eso. Obviamente la técnica se ha ido perfeccionando desde entonces.

También está el manejo de redes sociales en cuanto a la interacción con la gente. Esa parte toma mucho tiempo, yo por lo menos me encargo de revisar los comentarios en todas mis redes sociales. Al final eso es lo que a mi me gusta, así que no lo tomo como una obligación. Me apasiona compartir con la gente mis conocimientos de matemática y física. Lo único es que demanda mucho tiempo, pero lo disfruto.

¿Cuáles serían sus consejos para que alguien sea exitoso con una fórmula científica/educativa como Julioprofe?

Hoy tenemos los recursos a nuestro alcance. Yo grabo actualmente con la cámara del teléfono, que es de muy buena calidad. Hoy la parte técnica se soluciona fácilmente: una cámara o celular, luces de apoyo, junto a un lugar preferiblemente silencioso.

Mi recomendación es comenzar de manera secuencial y organizada: comenzar desde lo más básico y avanzar hacia cosas más complejas. En mi caso, comencé haciendo videos de manera aislada haciendo lo que me pidieran. Con el tiempo empecé a darle forma a mi contenido a través de cursos. Por ejemplo, videos de aritmética desde lo más básico para niños, continuar después con álgebra, y así. Lo ideal siempre es ir desde lo más elemental e ir avanzando a cosas más sofisticadas.

Hay que estar atento a la retroalimentación pero también no dejarse afectar de crítica destructiva. La gente que odia la matemática entra a mi canal y me insulta, pero yo no les presto atención. Hasta para eso hay que estar preparado, porque cualquier persona podría sentirse desmotivada por eso.

En su experiencia como docente, ¿cómo se motivaría a los niños a aprender sobre ciencias exactas?

Yo siempre digo que los profesores siempre deben estar bien capacitados. Deben amar su profesión y conocer muy bien lo que van a enseñar. De esa manera podrán cautivar a sus estudiantes hacia estos temas.

La falta de profesores preparados o con amor por la profesión es algo que se puede ver en toda Latinoamérica. Sin ellos no se puede provocar en los estudiantes el apetito por aprender.

Lo otro es que hay que insistirle a los chicos el uso de todos esos recursos que antes no existían. Ellos son privilegiados porque a un solo clic tienen a su disposición una gran cantidad de temas. No solo matemáticas y física, sino también idiomas, historia, música, etc. Hay que sacar provecho a toda esa información.

No obstante, los chicos están prefiriendo escuchar música o jugar videojuegos. Eso está bien, es natural querer entretenerse; pero también es necesario emplear el tiempo en algo productivo. Sería bueno que los jóvenes concentraran más sus energías en adquirir competencias para la vida para en un futuro defenderse como profesionales. Hay que aprovechar adecuadamente la tecnología y el contenido.

¿Cuál ha sido para usted el valor agregado que le ha dado la tecnología a su proceso de enseñanza?

Sin duda poderle llegar a personas que yo nunca imaginé. El poder llevar mis clases a otros países incluidos aquellos donde el español no es el idioma oficial. Internet se encarga de difundir información aunque no sea tan querida como suelen ser las matemáticas y la física.

Uno se sorprende cómo clases grabadas desde su casa en Cali son vistas por personas que uno nunca se imaginó pudieran llegar aprovecharlas. La gente me ha escrito desde Rusia, Alemania o países de África. Es el poder de la tecnología: llegar a lugares insospechados.

Usted se ha convertido en todo un referente internacional y hasta apareció en el Youtube Rewind 2018, ¿cómo se siente al respecto?

Para mi fue un privilegio haber sido invitado a la grabación del Rewind en Rio de Janerio. Me alegra saber que la gente ha dejado comentarios muy positivos en cuanto a mi aparición. Yo creo que nunca se imaginaron que un profesor de matemáticas iba a aparecer en ese video como un representante de la comunidad de edutubers y un colombiano más. En ese sentido me siento muy complacido porque he visto los comentarios y hasta los memes al respecto. Noto el aprecio de la gente por mi aparición.

Por otro lado, me da tristeza que el video no haya sido tan bien recibido por la gente del mundo. Tiene demasiados dislikes. La gente fue muy dura porque seguramente no aparecieron sus youtubers favoritos o simplemente no llenó su expectativa.

Es un video con demasiado trabajo. Fui testigo de mi parte que fueron dos segundos y de grabación tardamos una hora, y así fue al menos con cada youtuber. Se usaron varias locaciones del mundo, tuvo una gran producción, una gran edición, etc. Bueno, finalmente el público es el que tiene la razón.

Pero en mi caso, agradezco el cariño que me da la gente. Me lo expresan en la calle, a través de internet o cuando voy a alguna conferencia. Eso es algo que me hace sentir muy bien.

¿Qué diferencia encuentra en el modelo educativo de antes y el que será en un futuro?

Anteriormente si uno iba al colegio y no entendía algo, tocaba pedir ayuda, ir a la biblioteca o contratar a un profesor. Peor si se faltaba a clase: tocaba adelantarse en tema como fuera. Era algo complicado.

Con los nuevos recursos tecnológicos es ahora más fácil. Los estudiantes ahora no tienen excusa para que se queden estancados. Hoy hay información por montones en la red, pues la gente estudia a su ritmo y aprenda en casa repitiendo una explicación las veces que necesite.

En el futuro va a ser una mezcla del contenido que tenemos en digital y la labor del docente. El docente puede ser productor de contenido, o administrador del mismo para hacer de esa manera más fácil su actividad con los estudiantes.

Se ha hablado del modelo de la clase invertida. En teoría funciona muy bien, porque pretende que el estudiante adquiera conocimientos en casa con los videos y ya llegue a clase a trabajar otras actividades orientadas por el profesor. Aquí ya todos son protagonistas del aprendizaje. Ya no llegan al salón de clases a hacer acto de presencia, sino que llegan a trabajar. Talleres, discusiones en grupo, laboratorios, etc.

El rol del docente cambiará a algo más manejable. Como docente presencial para mí siempre fue duro y sentir que no hubo suficiente tiempo para terminar. Con recursos como los videotutoriales el docente puede llevar el desarrollo de un curso a algo dirigido a que todos sus estudiantes participen.