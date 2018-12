Rechazan plan del gobierno de Ecuador: “Assange no es un esclavo que se vende por dinero”

Lenin Moreno, presidente de Ecuador, ha manifestado su intención de que Julian Assange deje la embajada de Ecuador en Londres. Y no solo su intención: ha negociado un plan para que lo haga pronto. Desde WikiLeaks no confían en lo absoluto de esto.

Moreno señaló esta semana que "en caso de que se garantizara su vida, Assange debería entregarse a la justicia". Esta supuesta garantía, se traduce en que no sería "extraditado a ningún país en que corra peligro su vida o haya pena de muerte" (ve la nota completa aquí).

Como sobre esto no ha certeza, desde WikiLeaks desconfían tanto del “acuerdo” como de la intenciones que tendría Moreno. Barry Pollock, uno de los abogados del cofundador de WikiLeaks, ha rechazado la oferta del presidente de Ecuador. RT rescató sus declaraciones:

Evidentemente, desde WikiLeaks desconfían del gobierno de Moreno y han mencionado en un tuit que “Assange es un refugiado político, no un esclavo que se vende por dinero en efectivo”, refiriéndose a Moreno.

Editorial comment: Pathetic attempt to divert attention from yesterday's NYTtimes story that president Moreno tried to illegally sell Assange to the U.S. for debt relief. Mr Assange is a recognized political refugee–not a slave to be sold for cash. https://t.co/lUxn2lyVO2

— WikiLeaks (@wikileaks) December 6, 2018