Haciéndole honor al apellido: Review del iPad Pro 2018 [FW Labs]

¿Se puede prescindir del laptop?

Mi historia con el iPad Pro se remonta al 2016 con su primera versión en "pequeño", la de 9,6 pulgadas que adquirí porque era monetariamente a lo que podía acceder en ese entonces, además no me tocó nunca hacer review de un iPad en esta redacción, un aparato que ha estado presente desde sus inicios y que hemos cubierto hasta en sus lanzamientos mundiales.

Ahora fue mi turno y tiene las siguientes especificaciones:

Pantalla de 12,9 pulgadas Retina Display a 120Hz

Procesador Apple A12X Bionic

4 o 6 GB de RAM

Versiones con 64 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento

Slot para tarjeta SIM física y e-Sim

Cámara de 12 megapixeles a f/1.8 y frontal de 7 megapixeles a f/2.2

9720 mAh de batería con carga a través de USB-C

Diseño

Es probablemente el iPad más bonito a la fecha, con bordes agresivos y marcados, más una ligera reminiscencia al iPhone 5, que es mi favorito en diseño y que se veía tan bien en Space Gray, al igual que este nuevo iPad. Todo perfectamente equilibrado, tanto que se puede sostener con un dedo al medio y solo pesa 633 gramos.

Esta hoja de aluminio con ángulos rectos presenta la mejor pantalla que haya usado a la fecha, con una taza de refresco de 120Hz y que incluso, sin ser AMOLED (por temas técnicos) logra mejor reproducción de color, brillo, ángulos y más que cualquiera que haya existido en un dispositivo móvil de estas características. No hay video ni foto que le haga justicia a lo que se ve en persona, con tus propios ojos.

Las esquinas redondeados ayudan en un diseño casi sin bordes, pero con los suficientes para tener un grip agradable y además meter Face ID, algo que funciona excelente y en cualquier orientación. Si por algún motivo tus dedos lo tapan, una flechita te avisa que corras la mano y ya está.

El Apple Pencil ahora se carga de forma inalámbrica (por inducción) en uno de los bordes, mientras lo mantiene adherido magnéticamente y no, ni sacudiéndolo con escándalo se cae. Está muy bien pensado. Al contrario del modelo anterior nunca más me vi en la angustia de perder la tapa o tener que cargarlo en el conector Lightning, esta es una decisión de diseño muy inteligente.

La tapa folio que incluye un teclado es muy similar a la anterior, en lo que respecta a teclas al menos, con poco viaje pero agradable al tacto y con un recubrimiento anti salpicaduras muy bien pensado. Además, se acabó el "origami", ahora es tan simple como desenvolverlo y ya está, ofreciendo dos ángulos en vez de uno como la vez pasada. Cierto, hay alternativas que ofrecen más ángulos pero estos dos están bien para lo que necesito.

Sobre esto mismo, los conectores ahora están atrás y la carcasa folio se adhiere magnéticamente, ya no usa los bordes y no, no se mueve nada.

Rendimiento

Estamos frente a uno de los procesadores más rápidos y poderosos del mundo, el A12X Bionic, que te deja editar video en 4K sin ningún tipo de cuelgue o retraso y tener la experiencia más rápida que ha existido jamás en uno de estos terminales y sí, es más rápido que el iPhone XS. Pensé que no era posible.

No cabe duda que si sabes sacarle provecho a este animal bajo el uso que le des, será la experiencia más rápida y fluida a la que puedes acceder, punto.

¿Lo malo? Siento que a pesar de todos los intentos de Apple de hacerme dejar el computador en la casa, el iPad no me lo logra cambiar completamente, porque hay tareas que requieren, por ejemplo, de un navegador completo, no móvil y otras cosas más pesadas que sé que esta máquina se la puede pero no están disponibles, como Cubase, para la producción musical, o un Photoshop completo, que viene en 2019, pero no está aún y no puedo esperar.

Hay alternativas a todo, pero la fuerza de la costumbre es algo que cuesta mucho dejar. Sobre el tema de andar con adaptadores, ya estaba acostumbrado, pero da un poco más de tranquilidad que sea USB-C en vez de Lightning, por la variedad, además se carga mucho más rápido.

Sobre lo anterior, la duración de la batería pensé que iba a disminuir con un cuerpo tan delgado, pero no, se come al iPad anterior y es simplemente estelar, a veces dándome un día y medio de uso de trabajo intenso, haciendo casi todas mis labores ahí. Un laptop promedio me da 5-6 horas bajo mi ritmo de consumir contenido multimedia todo el día, estar con audífonos conectados por Bluetooth todo el rato y más.

Ojo, sobre el sonido: Los 4 parlantes integrados de esta máquina superan a los de cualquier laptop no gamer y aún así, le gana a varios, son una locura que los invito a probar cuando puedan con algún amigo o en alguna tienda.

¿Me lo quedo?

Sí, porque encontré cómo acomodarlo en mi vida y hacer de él algo digno de su apellido: Pro. Para todo el resto que quizás no pueda romper el ciclo de tener que usar un computador completo, probablemente encuentren mejor una alternativa de iPad más barata, como el que salió este año también y que será suficiente para muchos. Incluso es compatible con el Apple Pencil (aunque no con esta nueva versión).

A mí dame este factor forma extremadamente ligero y transportable, donde no comprometo tamaño de pantalla y gano en calidad de imagen y sonido, además de batería.

Lo que sí, creo que iOS podría dar saltos sustanciales en el manejo de archivos y carpetas, porque la actual sirve para el teléfono pero en un dispositivo como este da uno que otro problema que hace dar dos pasos más, le tengo fe a lo que pueda pasar con iOS 13. Solo pequeñas cosas como esa y tener que volver a programas que no están en la plataforma me hacen mantener un MacBook en la casa, pero esto puede ser aún mejor. Al menos el hardware está.

Toda la información sobre el precio y disponibilidad, además de los accesorios, la puedes encontrar en su web oficial, como también en la de sus Official Resellers.