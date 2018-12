¿Cuáles fueron tus mejores fotos de Instagram en el 2018? Así puedes saberlo

Llegó ese momento del año en que todos queremos saber qué fue lo que escuchamos más en Spotify o cuáles fueron nuestras mejores fotos en Instagram.

Quizá por estas fechas ya viste que muchos de tus amigos en Instagram están compartiendo un collage con sus "mejores fotos". Estas fotos son, en realidad, las fotos de sus perfiles que más tuvieron like en todo el año. O sea, las que más le gustaron a sus seguidores. Pero no necesitas buscarlas y hacer el collage a mano, que para eso existe la tecnología y los algoritmos.

Cómo hacer tu collage de fotos exitosas en Instagram

Gracias a la sencilla página https://2018bestnine.com/ podrás saber cuáles fueron tus mejores fotos de 2017, o por lo menos, las que le gustaron más a tus seguidores.

Lo mejor es que no tienes que dar ningún permiso para obtener tus resultados y puedes también ver las mejores nueve de cualquier otro usuario de Instagram (no te preocupes, que él no lo sabrá).

Sólo accede a la página y encontrarás un campo para poner tu nombre de usuario de Instagram (sin arroba). Después presiona GET y espera unos segundos a que aparezca un collage con tus mejores fotos.

Posteriormente podrás compartir directamente dicho collage en Facebook o Twitter o también descargarlo como imagen directo a la galería de tu celular para compartirlo en Insta como y cuando quieras.