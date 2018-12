FAIL absoluto: Instagram cambia su interfaz, los fans la odian y la app se retracta

Esto sucede cuando Instagram imita demasiado a Snapchat.

Instagram acaba de ser protagonista de uno de los episodios más extraños de su trayectoria. Digno para competir por la Pila de Oro al Fail del año. Lástima que ya cerraron las votaciones.

La historia se desarrolló y "corrigió" en tan sólo cuestión de horas. Pero el chisme va más o menos así:

A lo largo de este 27 de diciembre varios usuarios de la plataforma se mostraron consternados. Al descubrir que Instagram había cambiado completamente su interfaz:

NEW! Instagram is rolling out a Stories-like tap-to-see next post pic.twitter.com/b4C0tWRZgc — 𝗠𝗮𝘁𝘁 𝗡𝗮𝘃𝗮𝗿𝗿𝗮 (@MattNavarra) December 27, 2018

Es un desastre pic.twitter.com/QiU4XK2nDq — pedro pablo (@wachunei) December 27, 2018

Como podemos observar Instagram había eliminado prácticamente su tradicional scrolling vertical. Para ahora adoptar una interfaz más similar a Tinder o Snapchat (no sólo en la sección de Stories).

Donde ahora mediante taps se avanzaba o retrocedía para explorar las nuevas publicaciones de contactos.

Los fans de la app no se hicieron esperar y explotaron inmediatamente en críticas de odio y queja. Porque simplemente esto ya no se parecía a Instagram:

The new Instagram update is by far the worst update ever! — Amra Olević (@amrezy) December 27, 2018

The New Instagram update sucks. I have already said that the New Instagram update sucks?? — Annette (@annetteakuma) December 27, 2018

Does anybody know how to switch the new @instagram back to a scroll instead of these taps? I done already accidentally liked pictures I didn’t want to and missed carousel swiping all because IG made some changes WE DIDNT ASK FOR. Is 2018 over yet?! pic.twitter.com/LdTn1cNDMl — Brittany Packnett (@MsPackyetti) December 27, 2018

Me scrolling through the new Instagram feed pic.twitter.com/IWMzSUfhK5 — Jack (@JackWPitts) December 27, 2018

So the new Instagram layout is basically tinder…but you’re swiping through people you know..ok cool! — Mark (@MarkFerris199O) December 27, 2018

De hecho el asunto creció tanto que hasta el Independent publicó una nota sobre el linchamiento virtual de la nueva actualización.

El giro gracioso e inesperado vino cuando Adam Mosseri, jefe de Instagram, respondió en Twitter a la publicación que inició el incendio:

That was supposed to be a very small test that went broad by accident. Should be fixed now. If you're still seeing it simply restart the app. Happy holidays! 😬 — Adam Mosseri (@mosseri) December 27, 2018

El ejecutivo jura que todo fue producto de una prueba aislada interna; que por error fue liberada y se volvió masiva.

Lo cierto es que la presencia de esa pantalla de bienvenida; donde explican cómo funciona el nuevo Instagram, podrá levantar dudas entre los más suspicaces.

En cualquier caso, haya sido un error por una prueba; o una actualización odiada que fue rápidamente eliminada.

El Instagram que todos amamos y conocemos está de regreso.

Si les sigue apareciendo la nueva interfaz sólo tienen que reiniciar la app.