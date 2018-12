México: Así será la nueva credencial del INE con tecnología anti falsificaciones

La credencial para votar, mejor conocida como la INE (antes IFE) sufrirá otro cambio de look, esta vez esperando que disminuyan las falsificaciones.

Se dice que en México es más fácil y rápido encontrar una buena falsificación que tramitar cualquier documento gracias a la bendita burocracia. Esto no es excepción cuando hablamos de la credencial del INE, por desgracia. Uno de los problemas más grandes del país es, justamente, que este documento no asegura que la persona realmente sea quien dice ser. Por eso el Instituto Nacional Electoral tomará medidas (de nuevo) para tu seguridad.

Nueva tecnología en las credenciales del INE

No es la primera vez que las identificaciones cambian de look. Cada vez que esto ha sucedido, la intención es que los piratas tengan más y más dificultades para falsificarlas. Aunque… no parece estar funcionando completamente. Quizá esta vez sea la vencida.

Según René Miranda, el secretario técnico de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE; comentó que una de las novedades será la incorporación de códigos bidimencionales de alta intensidad para el almacenamiento y acceso rápido. Sí, hablamos de códigos QR que contendrán todos tus datos para identificarte correctamente. La idea es que el código que viene en la credencial verifique los datos que se leen en la misma.

Entre otros cambios en apariencia, ahora la credencial dirá si el votante es hombre o mujer. Y sí, esto puede representar un problema para la comunidad transgénero; por lo que la consejera Dania Ravel propuso por su parte que se omita dicha información a pedido del usuario, dejándola únicamente dentro de los datos contenidos en el código QR.

¿Será esta la medida final para combatir las falsificaciones? Si no lo es, por lo menos es un hecho que los piratas ahora sí tendrán un problema que resolver.