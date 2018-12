Hemos vivido engañados: La película que ve Kevin en Home Alone no existe

Merry Christmas, ya filthy animal: las películas de gangsters que aparecen en Home Alone, de hecho, no existen. Ni la de la 1 ni la de la 2.

"Angels with filthy souls" es la película que ve Kevin en Home Alone, la misma con la que ahuyenta a los icónicos ladrones de su casa (por un rato). Aunque no es la única: en la secuela de Home Alone, también podemos ver una pequeña parte de "Angels with even filthier souls", también secuela de la película que vemos en la primera entrega.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué películas son estas? ¿No has te ha dado curiosidad por verlas? Bueno, si ese es el caso, te tenemos malas noticias entregadas de la voz (o Twitter) de Seth Rogen.

Home Alone nos ha mentido a todos

Algunos ya lo sabían, pero la gran mayoría no. Por eso es precisamente que se ha vuelto viral. Seth Roger comentó en Twitter que él solía vivir engañado pensando que eran películas reales, y ahí se desató la sorpresa colectiva. ¿¡Pero cómo que no lo son!?

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie. — Seth Rogen (@Sethrogen) December 25, 2018

Bueno, la realidad es que ambas entregas de la película de gangsters que ve Kevin no son nada más que parodias del género hechas específicamente para la película. De hecho, lo que se ve es lo que hay: fue lo único que se filmó.

Aquí van las esperanzas de poder algún día encontrar esas películas y verlas completas. Al menos ahora tienes un nuevo dato curioso para comentar en tu fiesta de año nuevo.