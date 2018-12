Pila de Oro 2018: Vota por el mejor hito científico del año

¿Cuál ha sido el logro científico que más te impactó en este año?

Llegó la hora de reconocer el duro trabajo de todas esas personas con vastos conocimientos en áreas de las ciencias exactas que hacen algo por aportarle al nuevo a la humanidad. Así es: nos encontramos con la votación para la Pila de Oro por el mayor hito científico del 2018. (Si te interesa participar en las demás categorías, aún tienes tiempo).

Si bien hubo mucho de qué hablar este año, tristemente tuvimos que escoger solo seis participantes para esta votación. Curiosamente el cuerpo humano fue el tema más popular, pues tres hechos de los aquí citados giran en torno a él. Además, vemos un logro más en la exploración espacial, otro con la computación y un último útil para el almacenamiento de la energía.

Sin más que añadir, a continuación están los participantes:

CRISPR: Bebés genéticamente modificados

Hace un par de semanas hubo una brutal polémica en torno al tema de la genética. La razón fue la historia del científico chino He Jiankui, de quien se ha dicho logró modificar genéticamente a dos bebés desde su fertilización. La técnica se llama CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). Según el investigador, habría aplicado esto en los embriones de siete parejas. El proceso habría resultado en el nacimiento de las dos niñas en cuestión.

A pesar del problema ético, resulta increíble que hayan nacido unos seres humanos resistentes al VIH, la cólera y la viruela. Esto podría marcar todo un futuro en cuanto a la ciencia genética. Si bien todavía quedan muchos debates por hacer, vale la pena mencionar este logro.

El Voyager 2 sale del sistema solar

A principio de mes la NASA nos sorprendió con un gran logro: la sonda Voyager 2 era la segunda nave de la humanidad en llegar a espacio interestelar. Efectivamente la nave había alcanzado a salir exitosamente del sistema solar.

La Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977. En más de 41 años de misión la sonda ha viajado más de 30 mil millones de la Tierra, y se encuentra más allá de la Heliopausa (lugar donde termina la influencia del viento solar). Tanto Voyager 1 como Voyager 2 tendrán combustible para funcionar hasta el 2025. Mientras tanto, seguirán explorando más allá de donde ningún aparato que hayamos creado ha sido capaz de llegar.

Eliminación del VIH con células madre

Uno de los mayores problemas que ha tenido el ser humano en la actualidad es encontrar una solución a la existencia del VIH en el mundo. Sin embargo, este año se dio un paso adelante con respecto a encontrar una posible cura de este terrible virus.

Un llamativo experimento científico que tuvo lugar en España logró aparentemente la eliminación del VIH en seis pacientes que lo sufrían. Al parecer, esto se habría dado a partir del transplante de células madre al individuo seropositivo.

La facilidad natural del VIH para "ocultarse" es lo que lo hace tan difícil de tratar. Sin embargo, al parecer el transplante permitió que no se encontraran anticuerpos en los lugares comunes donde se esconde. Si bien no está del todo claro si efectivamente el virus desapareció de los organismos de los pacientes (habría que suspender la medicación), este método podría dar una forma menos invasiva para eliminar el VIH en un futuro.

Líquido de combustible solar

Un llamado "Combustible térmico solar" llamó la atención a su capacidad de absorber energía y retenerla. Este material sería capaz de asimilar la energía solar y permanecer allí incluso cuando la sustancia se enfríe. De hecho, se calcula que podría almacenar energía hasta por 18 años.

¿Una posible solución para reemplazar otros combustibles contaminantes y que pueda ser útil para una crisis energética y/o ambiental? Muchas posibilidades encierra este misterioso líquido que podríamos empezar a ver en un futuro.

La píldora masculina es "segura"

Muchos son los métodos cuyas correctas aplicaciones recaían exclusivamente en las mujeres. Aparte del condón y la vasectomía, los hombres no tenían muchas opciones. Sin embargo, en los últimos años se estuvo trabajando en la famosa "píldora anticonceptiva masculina".

Durante varios años esta reportó efectos muy negativos para la salud. Estos incluían daño hepático o renal, y se acompañaban con otras molestias como la pérdida de apetito sexual.

No obstante, parece que el panorama cambió un poco con la última versión del DMAU. Esta píldora no provocó efecto nocivo alguno, sino que implicaba algunos efectos secundarios menores: baja de testosterona, cambios de humor, ligero aumento de peso, etc. A pesar de que por estos síntomas aún no ha sido tomada en cuenta para su venta comercial, la píldora DMAU pone un precedente y da por inaugurada la carrera por lanzar cuanto antes el primer producto hormonal anticonceptivo para hombres.

Creación de vida cuántica

Un grupo científico del País Vasco creó por primera vez lo que se cree que es vida cuántica. Para ello, usaron una supercomputadora de IBM para hacer simulaciones que se acercaran lo más posible a las condiciones de la vida real.

Así, diseñaron un algoritmo que permitía a estas "formas de vida" interactuar entre sí y replicar efectos como la mutación genética, la muerte e inclusive la reproducción. Lo increíble del caso fue la simulación de la aleatoriedad con la que se exponen los seres vivos a lo largo de su existencia.

¿Para qué puede servir esto? Saber si el origen de la vida se puede resolver a través de la mecánica cuántica. Este es un tema completamente complejo que pronto podrá ser replicado a mayor escala.

¡Vota aquí!

Ya sabes nuestros nominados, así que ahora es cuestión de que el público de su veredicto: