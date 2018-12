La reducción de la capa de hielo de Groenlandia ha llegado a su punto más crítico de los últimos años

La comunidad científica advierte que el daño en el Ártico es tal, que ya se han soltado cantidades inimaginables de hielo al océano.

Para nadie es un secreto que a medida que va pasando el tiempo los niveles de contaminación que produce la humanidad crecen exponencialmente. Esto produce alzas en la temperatura del planeta que a su vez pueden provocar consecuencias catastróficas. Por eso es más que importante estudiar el estado de las capas de hielo del mundo.

Uno de los lugares más relevantes en este tema es Groenlandia. Con al menos un 77% de su superficie cubierta de hielo y considerada la isla más grande del mundo, resulta esencial vigilar cualquier cambio en la temperatura de esta.

No obstante, las noticias más recientes no son muy optimistas. Un estudio publicado en Nature revela que el deshielo de Groenlandia llegó a su punto más crítico de la historia. Según los científicos, el derretimiento de la capa de hielo no solo estaría aumentando, sino acelerando exageradamente.

El problema es tal que los expertos explicaron el tema con el concepto de escorrentía. Esta es básicamente el agua que circula sobre la superficie de un terreno. Hoy el nivel de escorrentía es hasta un 50% mayor que en el siglo XIX y un 33% mayor que a mediados del siglo XX.

Cifras increíblemente enormes

El momento exacto en que se dio esto fue en el año 2012. En ese entonces la cantidad de hielo que se desprendió hacia el mar fue de 600.000'000.000 toneladas. Esto es lo suficiente como para llenar al menos 240 millones de piscinas olímpicas.

Para llegar a eso tuvieron que perforar el hielo que se ha ido acumulando durante siglos en Groenlandia. A partir del estudio de núcleos gélidos obtenidos a más de 1.800 metros de profundidad, se descubrió que las velocidades de derretimiento han aumentado muchísimo en comparación a siglos anteriores.

Por otro lado, se hizo una advertencia muy seria. El nivel medio del mar ha subido en promedio unos 3,5 milímetros, pero en caso de que se derritiera toda Groenlandia el nivel podría subir hasta unos 7 metros.