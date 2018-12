Google Lens al fin se integra por completo a iOS

Google Lens, el potente buscador visual nacido en la plataforma Android; es una de las herramientas más prometedoras para la comunidad móvil.

Sin embargo, durante mucho tiempo se mantuvo como algo exclusivo de un sólo sistema operativo. Pero por fortuna eso ha cambiado y ahora esta alternativa por fin ha llegado para integrarse a iOS:

You’ve always wanted to know what type of 🐶 that is. With Google Lens in the Google app on iOS, now you can → https://t.co/xGQysOoSug pic.twitter.com/JG4ydIo1h3

— Google (@Google) December 10, 2018