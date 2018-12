El celular con cuatro cámaras: Review del Samsung Galaxy A9 2018 [FW Labs]

Un experimento peculiar.

Cuando se presentó el Galaxy A9 2018, es más, con sus primeras filtraciones, el ruido que causó fue mucho, porque era la primera vez que Samsung le daba el honor de algo nuevo a un equipo que no fuera Premium (dígase, la línea S o Note).

Este equipo es la continuación de un excelente equipo del año pasado, pero que carecía un poco de novedades y este sí las tiene ¿Funcionales? Lo responderemos más adelante. El tema es que al parecer los A9 ahora serán preámbulos de los S, y eso está muy cool. Estas son las especificaciones técnicas:

Pantalla: Super AMOLED 6,3 pulgadas multitouch (1080 x 2220 pixeles, proporción de 18,5:9 y 392 ppp)

Procesador: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Octa-Core (4×2,2 GHz y 4×1,8 GHz).

RAM: 6GB.

Almacenamiento: 128 GB.

Cámara Trasera: Cuádruple de 24 Megapixeles (f/1.7, 27mm), 8 MP (f/2.4, 12mm, ultra gran angular), 10MP (f/2.4, 2x zoom óptico, teleobjetivo) y 5 MP (f/2.2, cámara de profundidad). Video 2160p/30fps, 1080p/60fps.

Cámara Frontal: 24 MP (f/2.0). Video 1080p/30fps.

Batería: Batería de 3.800 mAh, carga rápida.

Sistema: Android 8.0 (Oreo).

Accesibilidad: Sensor de huellas dactilares ubicado en la parte trasera, reconocimiento facial.

Conectividad: Conexión USB 2.0 , entrada Tipo-C. Bluetooth 5.0.

Diseño

Lo primero es que al fin esta línea se deshizo del posterior de plástico. No me molestaba, pero evidentemente no era acorde a lo que pedían los tiempos en materialidad. Ojo, que esto no significa que tenga carga inalámbrica.

Se siente ligero y bien construido, con bordes bien acabados y excelente tactilidad en los botones. Sobre esto último, no, no hay botón de Bixby y alabado sea el que tomó la decisión de no incluirlo.

La principal novedad es el modulo de cuatro cámaras atrás y está bastante bien resuelto: No se ve monstruoso y no sobresale tanto. El lector de huellas es bueno y está ubicado correctamente. Es más, la superficie más cuadrada de este se siente mejor que el del S9 y Note 9.

En lo que respecta al frontal, el panel es exquisito y es un AMOLED tremendo que podría plantarle cara a varios gama alta premium, con una densidad de pixeles súper adecuada, buen brillo y colores fieles.

Se mantiene la tradición de -por ahora- tener pocos bordes pero sin una muesca o notch. Probablemente sea de los últimos equipos sin una pantalla interrumpida por un buen tiempo. Apreciémoslo.

Rendimiento

La primera versión del equipo que tuve tenía, por error, software no final, por lo que tuve algunos problemas, como reinicios inesperados y otros problemas. Contacté a Samsung y fueron rápidos en pasarme una versión de retail, final, que no contaba con ninguno de los bugs que había encontrado… menos mal.

El Qualcomm Snapdragon 660 es un procesador que le va a servir a 9 de cada 10 personas, pero en mi caso, y probablemente en el caso de un lector de un sitio especializado de tecnología, no sea suficiente.

¿Por qué? No tiene la carga más rápida, no tiene gráficos dedicados y por lo tanto algunos juegos no andan tan bien o simplemente no funcionan, como Fortnite. Hay que entender que a pesar de que muchas otras especificaciones muy rimbombantes y una materialidad exquisita, al final del día no es un gama alta, porque eso lo decide el procesador.

Entonces nos quedamos con un equipo que le sobra RAM (mejor eso a que falte) y que tiene una duración de batería excepcional, con cerca de 7 horas de pantalla encendida diarios bajo uso intenso.

Redes sociales, aplicaciones de mensajería, incluso ir varias veces con doble tarea no le sacan una gota de sudor a este equipo, pero si podría verse afectado con el paso del tiempo y, por ejemplo, una app tan mal hecha como la de Facebook.

Dicho sea de paso, gracias por los 128 GB de almacenamiento. Esto debería ser estándar.

Las fotos

Este es el principal punto de venta del equipo y en primera instancia me parece muy bien que se ofrezcan varias opciones de tiro, donde además de la cámara normal tenemos un teleobjetivo y un gran angular.

La creatividad puede fluir tranquilamente y todos los lentes están a a tu disposición en modo manual, a excepción de uno que las hace de sensor de profundidad y nada más.

Sobre este último, el equipo saca buenos retratos, pero sospecho que esto se basa más en fotografía computacional que en óptica.

El rendimiento nocturno no es el mejor, pero me quejo de lleno porque si un equipo de esta gama me mostraba esto el año pasado, lo hubiera alabado. Me quedo con la versatilidad que entregan todas las cámaras y el buen trabajo que hace en automático, simplificando todo a quienes no somos expertos.

Respecto al video, los resultados son OK, nada más. Corresponde a su gama y eso significa que está por encima del promedio, pero no esperes resultados cinematográficos ni nada por el estilo.

¿Me lo quedo?

Hay un gran dilema aquí, y es que a pesar de ser un equipo excelente, que va a estar muy por arriba de las necesidades de 9 de 10 personas, con la novedad de las cámaras y todo, creo que llegó a un precio muy alto en lanzamiento (CLP $529.990 MXN $13.000).

Su precio en Europa es oficialmente de 599 euros, que aún lo encuentro elevado. Siento que en tiendas especializadas a veces puedo encontrar un Galaxy S8, Note 8 o incluso un S9 a mejor precio, que son mejores equipos bajo mi percepción. ¿Entonces qué hacemos? Sospecho que tal como pasa con muchos equipos con Android el precio no demorará mucho en bajar, dado lo cual lo recomiendo completamente si la operadora te lo ofrece de forma conveniente o si encuentras una oferta. Ahora, si vas a una tienda del retail, tienes el dinero y no tienes ganas de gastar casi un millón de pesos por un gama alta o premium, probablemente esta sea tu mejor opción.