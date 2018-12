Fortnite para lavar dinero robado: la nueva “moda” de los estafadores

Fortnite tiene una audiencia en línea de más de 200 millones de jugadores e ingresos mensuales de cientos de millones de dólares. No obstante, la popularidad del juego también ha servido para innumerables estafas.

Según informó la firma de ciberseguridad Sixgill, se ha generado un verdadero ecosistema criminal para blanquear dinero utilizando la aplicación. ¿Cómo?

Los estafadores usan tarjetas de crédito robadas para comprar bienes relacionados con Fortnite, usualemente para adquirir las populares V-Bucks. Luego, los ganan dinero vendiendo "cuentas Fortnite" en foros y mercados de la web oscura.

Por ejemplo, la firma se percató que en un conocido foro de la web oscura, se ofrecen cuentas Fortnite por USD$150. Como forma de pago, la persona acepta PayPal, Bitcoin y WebMoney.

El método, en términos simples, ayuda a blanquear el dinero robado de dichas tarjetas, aunque el usuario que compra dicha cuenta podría llevarse malos ratos, considerando que las compras fueron hechas de forma ilegal.

Así mismo, hay otras estafas más clásicas, como la de pedirnos datos personales o de nuestras cuentas de usuario. También hay casos de aplicaciones que ofrecen "V-Bucks gratis", las cuales usualmente, o se ocupan únicamente para rentabilizarlas por publicidad (no sirven), o para comprometer la seguridad de los equipos.

