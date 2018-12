Por fin Fortnite es compatible con estos celulares Android de gama media

Vaya que Fortnite se ha hecho del rogar en cuanto a Android se refiere, especialmente si hablamos de los celulares con procesadores gama media.

Fortnite es algo así como el Pokémon Go del 2018, hablando específicamente de la fama que ha adquirido y la fiebre por el juego alrededor del mundo. Aunque en el inicio no todo fue felicidad para los usuarios de Android, que tuvieron que esperar más de la cuenta por el juego. Y esto no ha cambiado mucho para los celulares de gama media, aunque el juego ya llegará a equipos con procesadores más sencillos.

Fortnite para celulares gama media

¿Sigues esperando para poder jugar en tu celular? Si no tienes un equipo potente, quizá o sólo quizá, tu momento por fin haya llegado. Estos son los nuevos procesadores que podrán jugarlo sin problemas (en teoría):

Snapdragon 710

Snapdragon 670

¿Y el famoso Snapdragon 660 para cuándo?

Actualmente sí puedes jugar Fortnite con el Snapdragon 660… pero sólo en un equipo: el Samsung Galaxy A9 del 2018. Sin embargo, la entrada del juego para este celular deja entrever la posibilidad de que en un futuro no muy lejano; muchos de los demás móviles con este procesador podrán por fin instalarlo.

Ahora queda la pregunta, ¿qué tan bien se reproduce el juego en los celulares de gama media? Eso está por verse y seguramente los usuarios no tardarán en dejar sus opiniones al respecto.