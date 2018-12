Ubisoft anuncia Far Cry: New Dawn #TheGameAwards

Se lanzará en febrero de 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Tal como lo indicaban los rumores e incluso filtraciones, Ubisoft aprovechó el marco de The Game Awards 2018 para anunciar Far Cry: New Dawn, una secuela postapocalíptica de Far Cry 5.

Arriba pueden ver su tráiler de presentación y a continuación tienen la descripción oficial de este título desarrollado por Ubisoft Montreal:

Adéntrate en un Hope County (Montana) posapocalíptico y dinámico 17 años después de una catástrofe nuclear mundial. Únete a los otros supervivientes y lidera la lucha contra la nueva y peligrosa amenaza de los Salteadores y sus despiadadas cabecillas: las gemelas. Impide que se hagan con el control de los últimos recursos. LUCHA POR SOBREVIVIR EN UN MUNDO POSAPOCALÍPTICO

• Álzate en armas en solitario o con un amigo en el modo cooperativo para dos jugadores y descubre este mundo impredecible y transformado. ENFRÉNTATE A DOS NUEVAS VILLANAS

• Recluta a un grupo de pistoleros a sueldo y animales acompañantes de lo más variopinto y forja alianzas para luchar contra las gemelas, las rebeldes cabecillas de los Salteadores. ERIGE TU BASE Y LA DE LOS SUPERVIVIENTES

• Recluta especialistas para mejorar tu base y desbloquear nuevas funcionalidades, como crear armas, equipo y mucho más. LUCHA POR LOS RECURSOS EN HOPE COUNTY Y MÁS ALLÁ

• Enfréntate a los Salteadores en Turf Wars y embárcate en expediciones que te llevarán a lugares inolvidables de EE. UU.

Far Cry: New Dawn se pondrá disponible el 15 de febrero de 2019 en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC, donde tendrá un precio sugerido de USD $39.99.