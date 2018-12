¿Quieres conocer cuánto tiempo pasas en Facebook? Hay una forma de saberlo exactamente

Seguramente pasas bastante tiempo en Facebook, pero, ¿sabes exactamente cuánto? Quizá la respuesta te sorprenda más de lo que crees.

Facebook se ha convertido en una de las páginas web más visitadas alrededor del mundo. Prácticamente todo el mundo tiene un perfil en la red social y no faltan los que pasan casi todo el día viendo lo que comparten sus amigos y etc. ¿Alguna vez has pensado cuánto tiempo pasas tú ahí? ¿Exactamente la cantidad de horas que pierdes? Bueno, pues la misma red social puede responder tu pregunta.

Cómo saber cuánto tiempo pasas en Facebook

No necesitas apps ni mucho menos. La misma página responde tu gran duda diciéndote el "tiempo de pantalla", es decir, el tiempo que pasas con la pantalla en Facebook.

Ve al menú de las tres rayas, del lado derecho en Android e izquierdo en iOS

Entra a Configuración y Privacidad

Pinche a continuación en "Tu tiempo en Facebook", la opción que tiene un pequeño reloj del lado izquierdo

¡Listo! Verás cuánto tiempo has pasado cada día de la semana. La ventaja es que aquí mismo puedes establecer un recordatorio para no pasarte del tiempo que estás en la red social, en caso de que creas que estás excediéndote. La opción para ello se encuentra hasta abajo, luego de la gráfica con los días de la semana, pero antes de la configuración de notificaciones.