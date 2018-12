Sorpresa: Game of Thrones podría ser transmitida vía Facebook en 2019

Parece que Facebook también quiere entrar a la fiebre para competir contra Netflix, pero no lo hará solo: su idea sería comprar contenido.

Parece que vamos a terminar este año y comenzar el próximo con buenas noticias. Todo apunta a que Game of Thrones será transmitida ni más ni menos que a través de Facebook. Y no es de sorprenderse después del gran drama en casi todos los estrenos de capítulo vía HBO GO: fuimos de caídas monumentales de la plataforma de streaming de HBO a hackeos y filtraciones.

HBO y Facebook podría sorprendernos

La noticia de que Facebook quiere volver su plataforma una cadena de streaming tampoco es nueva. De hecho ya ha dado varios pasos en esa dirección, pero podríamos estar por ser testigos de uno de los más grandes.

Según información de Trusted Reviews, la red social de Mark Zuckerberg está en pláticas con HBO para transmitir Game of Thrones en la plataforma, aunque aún no hay información oficial y el vocero de Facebook rechazó hacer comentarios al respecto.

Pero no todo es así de mágico y hermoso. Si esto llegara a suceder, no sería gratis. La red social azul comenzaría a venderle a los usuarios suscripciones para ver el contenido Premium, que incluiría no sólo GOT, sino otras series que la plataforma quiere adquirir en el futuro. De todos modos sigue sonando como una idea bastante interesante.