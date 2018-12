Última hora: Amenaza de bomba provoca evacuación en sede de Facebook

Facebook tiene oficinas en diferentes puntos de todo el globo terráqueo, pero sin lugar a dudas, sus oficinas en Palo Alto, California, son las más importantes. Sí, es ahí en donde trabaja Mark Zuckerberg y se podría decir que endonde sucede realmente la magia.

Fue también ahí en donde una amenaza de bomba la noche de hoy, 11 de diciembre, ha provocado la evacuación de uno de sus edificios en la cuadra 200 de Jefferson Drive y Constitution Drive en Menlo Park. Esto ha sido confirmado por la misma policía de Menlo Park.

Realmente, hasta el momento, la información es escasa, pues la policía y las unidades especializadas en amenazas de bomba se encuentran investigando y peinando el edificio que fue amenazado. Aparentemente, a esta hora, ya no hay civiles en la zona.

Police activity in the 200 block of Jefferson Drive/Constitution Drive in Menlo Park due to a bomb threat. Avoid the area. https://t.co/9LgfA9ulgR

— Menlo Park PD (@MenloParkPD) December 12, 2018