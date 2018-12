Los estrenos en videojuegos que esperamos para la primera temporada del 2019

Ya sea verano en el sur o invierno en el norte, tenemos una lista para que esperes con nosotros los lanzamientos del próximo año.

¡Ya llegó la nueva temporada! Independiente de estar muriéndonos de frío en el hemisferio Norte, o sudando profusamente al sur del mundo, nos quedan tres meses de un clima inclemente: nieve y frío, o sol y quemaduras.

Lo cierto es que ya sea invierno o verano, en todo el mundo estamos esperando los últimos lanzamientos en videojuegos, sobre todo los que deberían llegar en estos tres meses. No importa si estás saliendo de vacaciones o preparándote para el largo invierno, vas a necesitar estos lanzamientos en tu vida.

Por supuesto, siempre puedes jugar los excelentes videojuegos que se estrenaron este 2018, para hacer la espera más llevadera. Muchos de estos juegos llevan años de desarrollo, por lo que también podrían sufrir más retrasos. Esperemos que no sea así.

27 de Diciembre

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – Nintendo Switch

4 de Enero

Fitness Boxing – Nintendo Switch

10 de Enero

Bury me, my Love – Nintendo Switch

Double Cross – Nintendo Switch

11 de Enero

Tales of Vesperia: Definitive Edition – PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

New Super Mario Bros. U Deluxe – Nintendo Switch

Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr.’s Journey – Nintendo 3DS

15 de Enero

Onimusha: Warlords – PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

The Walking Dead: The Final Season – Episode 3: Broken Toys – PS4, Xbox One, PC

Vane – PS4

17 de Enero

YIIK: A Postmodern RPG – PS4, Nintendo Switch, Wii U, PC

18 de Enero

Travis Strikes Again: No More Heroes – Nintendo Switch

Ace Combat 7: Skies Unknown – PS4, Xbox One

24 de Enero

Smite – Nintendo Switch

25 de Enero

Resident Evil 2 – PS4, Xbox One, PC

Tropico 6 – PS4, Xbox One, PC

29 de Enero

Kingdom Hearts III – PS4, Xbox One

5 de Febrero

God Eater 3 – PS4, PC

The Occupation – PS4, Xbox One, PC

8 de Febrero

Yo-Kai Watch 3 – 3DS

12 de Febrero

Trials Rising – PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

14 de Febrero

Civilization 6: Gathering Storm – PC

15 de Febrero

Crackdown 3 – Xbox One, PC

Dead or Alive 6 – PS4, Xbox One, PC

Far Cry New Dawn – PS4, Xbox One, PC

Jump Force – PS4, Xbox One, PC

Metro Exodus – PS4, Xbox One, PC

19 de Febrero

Steins;Gate Elite – PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Death end re;Quest – PS4

DreamWorks Dragons Dawn of New Riders – Nintendo Switch

22 de Febrero

Anthem – PS4, Xbox One, PC

26 de Febrero

Anno 1800 – PC

Dirt Rally 2.0 – PS4, Xbox One, PC

Left Alive – PS4, PC

1 de Marzo

ToeJam & Earl: Back in the Groove! – PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

7 de Marzo

Total War: Three Kingdoms – PC

8 de Marzo

Devil May Cry 5 – PS4, Xbox One, PC

12 de Marzo

The Caligula Effect: Overdose – PS4, Nintendo Switch, PC

15 de Marzo

Tom Clancy’s The Division 2 – PS4, Xbox One, PC

One Piece: World Seeker – PS4, Xbox One, PC