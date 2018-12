Están apareciendo misteriosas esvásticas en Google Maps, pero, ¿por qué?

Los usuarios de internet están reportando que "misteriosas" esvásticas están apareciendo por Google Maps. Esta es la razón.

En Google Maps, la imagen que caracteriza a los hoteles dentro del mapa es una pequeña cama. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, un cambio reciente desconcertó a personas… y sucedió en todo el mundo, en todos los continentes. Ahora en vez de una pequeña cama, los hoteles se marcaron con una ¿esvástica? El escándalo no se hizo esperar.

Esto dijo Google sobre las esvásticas en Maps

¿Google se ha vuelto nazi y acabará con todos nosotros? No. La respuesta es mucho más sencilla. De hecho, lo que se está viendo en algunos hoteles del mundo es gracias a un bug, sí, pero no tiene nada que ver con Hitler. Se trata de un símbolo budista y se encuentra en la app desde hace tiempo, es usado para que los usuarios marquen los templos budistas en el mapa.

Eso sí, no debería estarse mostrando en hoteles u otros lugares no relacionados con el budismo, y la compañía de Mountain View ya está trabajando en este pequeño error. Por el momento, no hay razón para entrar en pánico si es que te encuentras con este bug casualmente en tu aplicación. Lo único que tienes que hacer es cerrarla y volverla a abrir para que todo vuelva a la normalidad.