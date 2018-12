Elon Musk ya tiene un propósito para 2019: una camioneta Tesla

A Elon Musk le ha dado mucho por hablar en estos últimos días del año. Ya reveló que nadie lo está controlando en el uso de su cuenta de Twitter y ahora hasta parece haber delatado los planes de Tesla Motors para 2019.

La historia es un tanto larga. Pero todo apunta a que la compañía estaría lista para mostrar su primer prototipo de una camioneta pickup 100% eléctrica.

Se sabe que desde hace bastante tiempo Musk habló públicamente de ese proyecto. En aquel momento planteó un estimado de tiempo para presentar el vehículo y ese lapso ya se ha cumplido.

De modo que a muchos no sorprendió la publicación del siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter:

I’m dying to make a pickup truck so bad … we might have a prototype to unveil next year

— Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2018