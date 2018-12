Un adolescente de sólo 16 años murió electrocutado por sus audífonos

Aún no se sabe exactamente cuál es la marca del celular y los audífonos que causaron que el joven muriera electrocutado mientras escuchaba música.

"No uses el celular mientras lo estás cargando" es una frase que todos hemos escuchado o leído más de una vez, y hay una poderosa razón para que exista: esto puede causarte quemaduras importantes y en el peor de los casos, la muerte. Si el celular se está cargando, déjalo solo. Esto le habría salvado la vida a un joven de sólo 16 años que murió electrocutado.

La terrible historia del joven electrocutado

Su nombre era Mohd Aidi Azzhar Zahrin y tenía tan solo 16 años de edad. Era originario de Rembau, Malasia, y fue ahí donde falleció por una mala decisión o problemas en la fabricación de sus gadgets: aún no se ha confirmado la causa real del incidente.

Todo apunta, luego de la autopsia, a que Mohd se encontraba escuchando música con sus audífonos conectados al celular, que a su vez se encontraba cargándose: algo que probablemente muchos hemos hecho y podría considerarse "común". Una descarga fue lo que acabó con su vida; murió electrocutado.

Hasta el momento no se sabe si el defecto estaba en el cargador (que es la teoría que se maneja), en el celular o en los auriculares, pero las investigaciones continúan. Tampoco se han confirmado las marcas de los gadgets. Lo peor es que no es la primera vez que sucede una desgracia de este tipo, y quizá no sea la última si la gente sigue sin entender que no debe usar el celular mientras se está cargando, pos ninguna circunstancia.