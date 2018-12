"Oh no": Ex-director de redes sociales de Donald Trump recuerda cómo fue cuando el presidente aprendió a usar Twitter

Ya conocemos la clase de cosas que suele publicar Donald Trump en su cuenta de Twitter, así que resulta interesante que el hombre que lo enseño a usar la red social ha compartido lo que sintió cuando descubrió que su jefe aprendió a tuitear por si mismo.

Justin McConney, ex-gerente de redes sociales de Donald Trump, estuvo en una entrevista con Politico (vía BusinessInsider) donde habló acerca de su experiencia al trabajar con el ahora presidente de los Estados Unidos haciendo una comparación con una escena de Jurassic Park.

McConney que estuvo en la Organización Trump de 2011 a 2017 comentó que en un principio Trump no sabía usar Twitter y que incluso él le imprimía las menciones para que respondiera los mensajes con un plumón y así poder publicar las respuestas a su nombre.

Pero fue el 5 de febrero de 2013 cuando McConney vio un tuit publicado en @RealDonaldTrump que era un agradecimiento a la actriz Sherri Shepherd por unos comentarios que hizo en "The View" de ABC, y al investigar entre los miembros del equipo de redes sociales descubrió que nadie lo había hecho y fue cuando supo que Trump había aprendido a usar Twitter, describiendo la experiencia de la siguiente forma:

El momento en que descubrí que Trump podía tuitear por él mismo fue comparable a la escena de Jurassic Park cuando el Dr. Grant se enteró que los velociraptors podían abrir puertas. Fue como, 'Oh no'.

Actualmente Twitter es la plataforma favorita del presidente Trump ya que lo utiliza de forma frecuente para dar toda clase de mensajes, incluso contrataciones y despidos de la Casa Blanca, cambios en las políticas, para atacar enemigos políticos y hasta para criticar.

Mexico will pay for the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2016