Fecha de lanzamiento de Death Stranding podría haber sido filtrada por Walmart

Hace ya casi un año que vimos un extraño tráiler que Hideo Kojima nos presentó durante los Game Awards 2017. Por supuesto, era el avance de su último proyecto, Death Stranding. A pesar de la emoción que se generó en ese entonces, no se supo mucho más. Ni siquiera la fecha de lanzamiento que tendría este título.

No obstante, es posible que pronto tengamos nuevas noticias de Death Stranding. Desde hace tiempo se viene mencionando el rumor de que este proyecto volverá a ver la luz durante los Game Awards de este año. Así al menos lo mencionó hace unos meses el presentador Geoff Keighley:

Pero a días antes de la premiación a los mejores juegos del año, el tema de Death Stranding fue retomado. Keighley mencionó que habrían un montón de juegos de los que no se hablarían hasta la noche de la ceremonia. Aprovechó el momento para mencionar a Walmart, ya que la marca de almacenes en cadena tiene la costumbre de adelantarse a los anuncios oficiales.

En ese momento un usuario mencionó a Walmart pidiendo explicaciones por el juego en la página web. La respuesta de la compañía no solo sorprendió a más de uno, sino que inició una discusión en internet sobre si lo que estaba diciendo era en serio o no:

Después de alborotar todo internet, Walmart se arrepintió de haber publicado ese mensaje. Poco después borró el tweet para publicar una "disculpa":

Esta situación es demasiado sospechosa como para pasarla por alto. No parece un simple error, pero no podremos confirmar nada hasta este 6 de diciembre en los Game Awards 2018. ¿Tendremos a Death Stranding pronto?

Sorry, our mistake. That date is a placeholder, there is no release date for this product.

— Walmart Canada (@WalmartCanada) November 29, 2018