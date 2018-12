Cumbre de Qualcomm prometía mostrar 5G "en el mundo real" y falló estrepitosamente

Más lento que el internet en tu casa.

En Hawai se está realizando la Cumbre anual de Qualcomm, donde han presentado avances espectaculares, como su nuevo procesador móvil capaz de aprovechar la red 5G.

Es por eso que las operadoras estadounidenses "aprovecharon" la oportunidad de demostrar con toda su fuerza lo bien preparados que están para tener un "test en la vida real", pero nada de eso pasó y fue un fracaso.

Según informa The Verge, el enojo de algunos miembros de la prensa no es menor, ya que no han podido usar la red más allá de uno que otro demo, pero que no pueden llevar al plano personal, como se había prometido.

Hay pocos aparatos disponibles, como unos router portátiles 5G de las operadores que no están prendidos ni conectados, o sea la idea es poder sacarles fotos (!?).

Hay cascos VR conectados a 5G y dicen que funcionan bien, pero eso no es precisamente una "muestra del uso diario". Hay un celular Samsung con capacidades 5G que nadie puede usar, y otro Motorola que muestra el gran problema de todo el evento:

The Motorola / Verizon 5G speed test here in Maui tells me hilariously little. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/obqkkTy2Jm — Sean Hollister (@StarFire2258) December 5, 2018

Es lento y además no hay manera de comprobar la veracidad de los test que está corriendo. Además, un representante de AT&T confesó que las velocidades son de 140Mbps de bajada, no más.

Lo anterior es porque "no están demostrando velocidades, si no que los usos de esta tecnología". Ok, pero se han llenado la boca con velocidades de 1Gbps y este sería un demo de eso, o al menos eso dejaron entender y casi todos los asistentes están de acuerdo.

Quizás por ahora no necesitamos teléfonos compatibles con 5G, total las operadoras parecen no estar listas. Si ese es el caso en Estados Unidos, imaginen en nuestra región.

Después alegan que desde Asia los sobrepasan tecnológica y económicamente, incluso generando bloqueos en infraestructura.