Gracias a la humanidad, el clima de la Tierra podría volver a ser el mismo de hace 50 millones de años

Los niveles de contaminación provocarían que el clima de la Tierra llegue en el año 2150 a ser como el del eoceno, que ocurrió hace 50 millones de años.

Estos últimos años han sido críticos para el planeta. Tan solo es ver los altos niveles de contaminación que nosotros como humanidad hemos provocado. Como bien sabemos, estas acciones tendrán sus consecuencias que estamos empezando a ver hoy con un clima cada vez más inestable.

Pero si pensábamos que la cosa iba mal, probablemente en un futuro será peor. La razón es que estaríamos revirtiendo el ciclo natural de la Tierra al adoptar periodos de clima que ya existieron. Así lo señaló un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Todo se daría gracias al calentamiento global. Al parecer, el planeta podría replicar pronto la temperatura de dos épocas históricas importantes: el Plioceno y el Eoceno.

Regresando en el tiempo

Según los cálculos de los científicos, la Tierra alcanzaría el clima del Plioceno Medio en el 2030. Esta época ocurrió hace más de 3 millones de años y tenía temperaturas promedio de entre 1 y 3 grados Celcius por encima de lo que es actualmente.

Por otro lado, de seguir con gran cantidad de gases de efecto invernadero, en 2150 la Tierra alcanzaría el clima del Eoceno cálido, que ocurrió hace 50 millones de años. La temperatura de esta época alcanzaba a ser hasta de 12 grados por encima de lo que estamos acostumbrados hoy.

Durante esa época los continentes de la Tierra se juntaron. El clima tendía a ser más árido, y las placas tectónicas de América del Norte y del Sur se unieron. Además, se dio la creación de la cordillera del Himalaya.

Ambas épocas hacen parte de la era cenozoica. Esta ocurrió después de la mesozoica, cuyo final fue marcado por la extinción masiva de los dinosaurios.

Obviamente el estudio se hizo como una advertencia más para evitar una catástrofe ambiental en el futuro. Sin embargo, al ritmo en el que nos encontramos, eso parece un ideal incalcanzable.