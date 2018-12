China lanza la primera misión a la cara oculta de la Luna

Este 7 de diciembre ocurrió un suceso importante ya que despegó de la Tierra la sonda espacial china Chang'e 4 que tiene la misión histórica de por primera ocasión aterrizar en la cara oculta de la Luna.

Se espera que la sonda Chang'e 4 (bautizada en honor a una diosa que habita la Luna, de acuerdo a la mitología china) realice su alunizaje en los primeros días del próximo mes de enero, donde llegaría a la cuenca de Aitken a capturar imágenes de la superficie y tomar muestras del suelo.

El lanzamiento se realizó con un cohete no tripulado Larga Marcha 3B desde el centro de lanzamiento de Xichang que pueden ver en el video a continuación:

Watch the video that shows China's #ChangE4 lunar probe blasted off early Saturday local time, which is expected to explore the far side of the Moon. (Video: CCTV News) pic.twitter.com/QZc9DV1Mua

— Global Times (@globaltimesnews) December 7, 2018