Los celulares más vendidos del 2018 en Chile: El iPhone XR fue el más popular de la gama alta

Chile, país manzanero.

Llegó ese momento del año donde, pasada la navidad, tenemos los celulares más vendidos en Chile este 2018 y, sorpresa, un iPhone comanda la lista de los premium.

A través de un comunicado, nuestros amigos de Movistar Chile nos dan esta información que, por catálogo y volumen, dan una idea bastante clara de las preferencias de los chilenos en lo que respecta a móviles.

No compartimos la forma que tienen ellos de ordenar las gamas de celulares, pero se las compartiremos según el criterio de ellos:

Gama básica (en nuestro de idioma: de entrada):

Nokia 1 Samsung Galaxy J2 Core Nokia 2.1 Huawei Y5 2018 Samsung Galaxy J4

Gama media (media baja según nosotros):

Huawei Y6 2018 Nokia 3.1 Huawei Y7 2018 Motorola Moto E5 LG K11 Plus

Gama alta (para nosotros esta es la media):

Nokia 5.1 Plus Huawei P20 Lite iPhone SE Samsung Galaxy A7 2018

Gama Flagship o Tope de Línea (en nuestros barrios les decimos alta, o quizás Premium):

iPhone XR iPhone X Samsung Galaxy Note9 Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Huawei P20 Huawei P20 Pro iPhone XS iPhone XS Max

Nos extraña no ver al Mate 20 Pro de Huawei en la lista de los gama alta-premium, sobretodo porque se ofrece con pad de carga y el reloj inteligente, siendo una súper buena oferta. Por otro lado es interesante verlos comandar en la gama baja y con modelos metidos en todos lados.

Por otro lado, Samsung sigue siendo el actor dominante a nivel mundial y eso no cambia en Chile, mientras tanto el precio del iPhone XR no pudo ser vencido y la gente se terminó decantando por este excelente equipo, que es fantástico para todos, excepto para quienes no lo han ocupado y se quedan pegados viendo listas de especificaciones técnicas.

Cabe mencionar que en el séptimo lugar de la gama media-baja se metió el Redmi S2 de Xiaomi, que es un buen augurio para ellos dado el poco tiempo que llevan oficialmente en el país.

¿Para ti cuál fue el celular del año? Nuestros lectores premiaron al Mate 20 Pro de Huawei.