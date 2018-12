6 útiles funciones de tu celular iPhone y Android que quizá no conocías

El celular que tienes en la mano ha pasado por años y años de evolución e investigación para convertirse en el gadget más útil que podrás encontrar, aunque, de hecho, tu celular, ya sea iPhone o Android tiene más funciones de las que puedes imaginarte. Aquí te decimos algunas de las menos conocidas.

Fue @krissys_kitchen en Twitter quien compartió el truco en un sencillo tweet. Nadie se esperaba que se volviera viral hasta el punto en que lo hizo. Y es que aparentemente, la gran mayoría de la gente no conocía este "secreto". Es sencillo, no tiene mucha ciencia, y aún así promete hacerle la vida más sencilla a muchas personas.

How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X

— Krissy Brierre-Davis (@krissys_kitchen) November 18, 2018