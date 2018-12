Celeste ya ha vendido 500 mil copias y pronto recibirá nuevos niveles

Celeste es un título indie que aunque a primera instancia luce muy simple, en realidad ofrece una grandiosa y desafiante experiencia que le valió para estar nominado como mejor juego del año en diversos sitios y eventos, incluyendo The Game Awards 2018 y por supuesto la Pila de Oro 2018.

Dicho esto, hoy tenemos que esa exposición también le ha servido como promoción ya que el desarrollador Matt Thorson anunció que Celeste ya ha logrado vender más de 500 mil copias a poco tiempo antes de cumplir su primer año de disponibilidad.

Además de dar a conocer este hito y agradecer a los jugadores, Thorson reveló que están trabajando en nuevos niveles que serán muy difíciles y que llegarán a inicios de 2019, señalando que pronto anunciará los planes que tienen para el otro año.

We're working on some farewell Celeste levels, which should be ready in early 2019. They're very hard. And we'll be announcing what's next for us in the new year as well. See you in 2019 🙂

