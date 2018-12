Alex Smith increpa desde la cárcel a Carabineros y fiscales: “Me usaron como chivo expiatorio”

Alex Smith, el personaje ícono de la Operación Huracán, cumple prisión preventiva desde hace casi cuatro meses en la Cárcel de Pitrufquén. Ahora, ha dado una entrevista a El Austral, disparando contra Carabineros y algunos fiscales.

Smith se encuentra imputado por los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. En sus palabras, su estadía en la cárcel ha sido terrible y se ha convertido en un chivo expiatorio de la institución.

En la entrevista se refirió a los dichos del mayor (r) de Carabineros, Patricio Marín, quien aseguró que Smith engañó a Carabineros:

Es totalmente falso, yo no he engañado a nadie, ellos me fueron a buscar a la universidad donde dictaba clases, y realizaron el papeleo para la postulación de ingreso a Carabineros (…) Me pedían ayuda en monitoreo y posicionamiento de publicaciones de adjudicaciones de atentados de iglesias, camiones y propiedad privada, sin recibir remuneración, en los tiempos o espacios que podía

Carabineros es una institución jerárquica, todo lo que se realizó fue bajo una orden. Me usaron como chivo expiatorio, me pusieron como la cara visible, mi contrato tiene su origen el 17 de julio del 2017, yo sólo iba 2 a 3 horas al día a la unidad, porque tenía carga académica con contratos previos