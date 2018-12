Guionista de Los Caballeros del Zodiaco de Netflix explica por qué decidió que Shun fuera mujer

El pasado fin de semana un anuncio generó el disgusto de miles de personas en internet. Fue la presentación del tráiler de Los Caballeros del Zodiaco de Netflix, que ante los ojos de la mayoría fue un tremendo fracaso.

Los seguidores del anime, que fue popular en los años 80s y 90s, quedaron muy indignados con lo que vieron. No les gustó el estilo de animación, odiaron el doblaje latino y criticaron el cambio de los nombres. No obstante, hubo una decisión que fue la más aborrecida de todas: Convertir a Shun de Andrómeda en mujer.

Después de esta revelación, muchos acudieron a pedirle explicaciones al guionista encargado de Saint Seiya: Los caballeros del Zodiaco (como se llama la nueva versión). Así, este hombre llamado Eugene Son, se dedicó a publicar varios tweets aclarando la polémica:

Lo primero que hizo fue decir que el cambio de los nombres no fue decisión suya. Según él, cuando se unió al proyecto Toei y Kurumada habían hecho los cambios. Supuestamente, la intención era que el público de todo el mundo se familiarizara con nombres más fáciles.

El resto del hilo se dedicó a defender por qué pensó que hacer mujer a Shun era buena idea. Tal y como relata, el equipo quería hacer pocos cambios que afectaran a la serie, pero encontraron un problema que los incomodó: el hecho de que todos los caballeros de bronce fueran hombres.

Argumentó que hace 30 años era normal que un grupo de hombres lucharan solos contra el mal. Sin embargo, para él en el mundo actual se espera que chicos y chicas trabajen juntos para cumplir un objetivo. Básicamente, que el público estaba acostumbrado ya a ver mujeres peleando y el no incluirlas podría mandar un mensaje equivocado sobre algo.

Continuó explicando cómo llegaron entonces al cambio de Shun:

Hay un montón de personajes femeninos en el anime y el manga. Marin y Shaina son increíbles. Pero las dos son poderosas ya, nadie quiere verlas convertidas en Caballeros de Bronce.

¿Tomamos un personaje existente como Sienna (anteriormente llamado Saori) o Shunrei o Miho, les damos poderes y los convertimos en nuestro April O’Neil?

¿O creamos un nuevo personaje femenino y hacemos que se una al equipo?

Sin embargo, no quería crear un nuevo personaje femenino que sobresaliera y fuera obvio. Especialmente si ella no fue creada de forma natural y no tiene personalidad además de "ser la chica".

Luego hablamos de Andrómeda. Todos estuvieron de acuerdo, un personaje IMPRESIONANTE.

Entonces, ¿qué pasaría si el original fuera "Andromeda Shun" y nuestra interpretación fuera "Andromeda Shaun"?

Cuanto más lo desarrollamos, más vimos el potencial. Un gran personaje con una gran mirada.