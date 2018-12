Bitcoin se colapsa: analistas pronostican caída libre para 2019

El bitcoin ha tenido un 2018 turbulento y de emociones fuertes. Hace menos de un año una sola unidad de la criptomoneda valía cerca de USD $10.000. Pero este fin de semana llegó a su punto más bajo en mucho tiempo.

Este viernes 7 de diciembre de 2018 el bitcoin se cotizó en "apenas" USD $3.300. Lo que ha encendido las señales de alarma para algunos analistas.

Con motivo de ello Bobby Lee, cofundador de la casa de cambio de bitcoins BTCC, publicó en su cuenta de Twitter un pronóstico alarmante:

If history repeats perfectly, then the current bear market for #Bitcoin would bottom out at $2,500 next month, in Jan 2019.

And then the next rally would start in late 2020, peak out in Dec 2021 at $333,000, and then crash back down to $41,000 in Jan 2023.

Something like that?🙂 https://t.co/M8ljIVnt73

— Bobby Lee (@bobbyclee) December 7, 2018