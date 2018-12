Black Panther y Roma están entre las películas favoritas de Barack Obama en 2018

Como lo acostumbra al final de cada año, Barack Obama ha dado a conocer su lista de películas, libros y canciones favoritas del 2018, destacando que entre sus predilectas están las cintas Black Panther y Roma de Alfonso Cuarón.

En sus redes sociales, el ex-presidente de los Estados Unidos compartió sus listas de favoritos junto con el siguiente mensaje:

Ya que se acerca el final de 2018 seguiré con mi tradición favorita de compartir mis listas de fin de año. Me da un momento de detenerme y reflexionar sobre el año a través de libros, películas y música que me hicieron pensar, me inspiraron o simplemente me encantaron – donde algunos son nombres reconocidos y otros tal vez nunca los habían escuchado antes. Aquí está mi lista con lo mejor de 2018 – espero que disfruten leyendo, viendo y escuchando.