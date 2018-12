Video: ¿Qué pasaría si un asteroide se estrellara contra la Tierra?

Las películas se han encargado de poner la imagen de un asteroide estrellándose contra la Tierra en la mente de muchísimas personas. Y aunque es poco probable, no es algo imposible. Pero, ¿qué pasaría en realidad si esto llega a suceder? Ya tenemos una respuesta gráfica.

El National Center for Atmospheric Research de Estados Unidos retomó investigaciones del Los Alamos National Laboratory, Galen R. Gisler y John M. Patchett, conocidos como el Deep Water Impact Ensemble Data Set sobre qué es exactamente lo que sucedería; e hizo un video que se aproxima a los datos recolectados.

En el video, el asteroide se impacta, específicamente, contra uno de los océanos de la Tierra. En el video podemos ver lo que sucedería desde diferentes ángulos. Aquí el video:

What would happen if an asteroid crashed into Earth's oceans? 🌊💥😮

This.

Check out the full visualization (https://t.co/1pOoBLX1Zf) based on the Deep Water Impact Ensemble data set.#sciencevizzy#vizzies#asteroid#NSFfunded pic.twitter.com/OpIR8fQobm

— NCAR Science (@NCAR_Science) November 29, 2018