Apple arremete contra Qualcomm en China con actualización para poder seguir vendiendo sus iPhone

Enésimo round.

Tenemos un nuevo round y una nueva actualización -en demasiados sentidos- del caso de Qualcomm versus Apple en China.

Recapitulemos antes: Qualcomm acusa a Apple de infringir dos patentes de software en sus iPhone en China, por lo que pidieron que se sacaran del mercado. La justicia le dio la razón a Qualcomm, pero la medida aún no toma efecto y los equipos se siguen vendiendo.

Esta medida va del iPhone 6S hasta el iPhone X, aunque Qualcomm ya puso en el cielo el grito para que los lanzados este año: XS, XS Max y XR también estuvieran en el fallo. El tema es que cualquiera de estos equipos, al estar con iOS 12 sí se pueden vender porque ahí no infringirían las patentes.

Hoy, en un nuevo ingrediente a esta trama legal, Apple prometió una pequeña actualización de software que hace que el caso de Qualcomm sea inválido, según reporta Reuters.

De esta forma, Apple habló con la fuente indicando:

Basados en los modelos que vendemos hoy en día en China, creemos estar en conformidad con la justicia. La próxima semana se enviará una actualización que modifica las dos pequeñas funcionalidades de las patentes referidas en el caso.

Además de lo anterior, si se hace efectivo el bloqueo de las ventas en China, Apple amenaza con llevar a Qualcomm a la justicia y demostrar que no hubo infracción. Si eso pasara, Qualcomm debería hacerse responsable de los daños económicos causados en los días en que los terminales no estuvieran disponibles y dada la grandeza del mercado chino, es probable que los acusantes queden hasta aquí no más.