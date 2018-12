Estas son todas las series de anime que llegarán para invierno del 2019

Ya se avecina la temporada de invierno con las respectivas novedades de anime que el país del sol naciente ha producido para nuestro deleite.

¿Te quedaste sin anime nuevo para ver en estas vacaciones? Tal vez te hayas acabado todas las opciones más interesantes que habían en la lista que dimos hace tan solo unos meses de estrenos para la época de otoño (hemisferio norte).

Seguramente disfrutaste de alguna de las series de anime que más llamaron la atención en esta última temporada. Por ejemplo, el aclamado Goblin Slayer, That Time I Got Reincarnated As A Slime o Jojo's Bizarre Adventure: Golden Wind.

Si ese es el caso, no te preocupes. Ya llegó la temporada de invierno con sus típicos estrenos de anime adecuados para comenzar el año. Como de costumbre, te traemos la lista con las series, películas y OVA's que se estrenarán desde enero hasta marzo de 2019:

Series anime

Segunda temporada de BanG Dream! (3 de enero).

(3 de enero). Boogiepop Phantom / Boogiepop wa Warawanai (4 de enero).

(4 de enero). Egao no Daika (4 de enero).

(4 de enero). Fukigen na Mononokean Tsuzuki (5 de enero).

(5 de enero). Mini Toji (6 de enero).

(6 de enero). W'z (6 de enero).

(6 de enero). Dororo (7 de enero).

(7 de enero). Segunda temporada de Mob Psycho 100 (7 de enero).

(7 de enero). Ueno-san wa Bukiyou (7 de enero).

(7 de enero). Circlet Princess (8 de enero).

(8 de enero). Watashi ni Tenshi ga Maiorita! (8 de enero).

(8 de enero). Pastel Memories (8 de enero).

(8 de enero). Rinshi!! Ekoda-Chan (9 de enero).

(9 de enero). Segunda temporada de 3D Kanojo: Real Girl (9 de enero).

The Rising of the Shield Hero / Tate no Yuusha no Nariagari (9 de enero).

(9 de enero). Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue (9 de enero).

(9 de enero). (Quinta temporada) Ame-iro Cocoa: Side G (9 de enero).

(9 de enero). Kemurikusa (9 de enero).

(9 de enero). Segunda temporada de Kakegurui (9 de enero).

(9 de enero). Meiji Tokyo Renka (9 de enero).

(9 de enero). Dimension High School (10 de enero).

(10 de enero). Virtual-san wa Miteiru (10 de enero).

(10 de enero). Revisions (10 de enero)

(10 de enero) Girly Air Force (10 de enero).

(10 de enero). Hulaing Babies (10 de enero).

(10 de enero). Tercera temporada de Date A Live (11 de enero).

(11 de enero). The Quintessential Quintuplets / Gotoubun no Hanayome (11 de enero).

The Promise Neverland / Yakusoku no Neverland (11 de enero).

(11 de enero). Grimms Notes The Animation (11 de enero).

(11 de enero). Domestic na Kanojo (12 de enero).

(12 de enero). Bermuda Triangle: Colorful Pastrale (12 de enero).

(12 de enero). B-Project: Zecchou Emotion (12 de enero).

(12 de enero). Mahou Shoujo Tokushusen Asuka (12 de enero).

(12 de enero). Kaguya-sama: Love is War / Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen (12 de enero).

(12 de enero). Endro~! (13 de enero).

(13 de enero). Kouya no Kotobuki Hikoutai (13 de enero).

(13 de enero). Segunda temporada de Kemono Friends (15 de enero).

(15 de enero). Segunda temporada de Piano no Mori (28 de enero).

(28 de enero). Star Twinkle Precure (3 de febrero).

Películas

Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie: Over the Rainbow (4 de enero).

(4 de enero). Made in Abyss Movie 1: Tabidachi no Yoak (4 de enero).

(4 de enero). Fate/stay night Movie: Heaven's Feel – II. Lost Butterfly (12 de enero).

(12 de enero). Made in Abyss Movie 2: Hourou suru Tasogare (18 de enero).

(18 de enero). Ashita Sekai ga Owaru toshitemo (25 de enero).

(25 de enero). Psycho-Pass SS Case 1: Tsumi to Batsu (25 de enero).

(25 de enero). Youjo Senki Movie (8 de febrero).

(8 de febrero). City Hunter Movie: Shinjuku Private Eyes (8 de febrero).

(8 de febrero). Code Geass: Fukkatsu no Lelouch (9 de febrero).

Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Movie: Orion no Ya (15 de febrero).

(15 de febrero). Psycho-Pass SS Case 2: First Guardian (15 de febrero).

(15 de febrero). Oushitsu Kyoushi Heine Movie (16 de febrero).

(16 de febrero). King of Prism: Shiny Seven Stars I – Prologue x Yukinojou x Taiga (2 de marzo).

(2 de marzo). Psycho-Pass SS Case 3: Onshuu no Kanata ni (8 de marzo).

(8 de marzo). Osomatsu-san Movie (15 de marzo).

(15 de marzo). Grisaia: Phantom Trigger The Animation (15 de marzo).

(15 de marzo). Trinity Seven Movie 2 (29 de marzo).

