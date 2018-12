Vean esta divertida parodia del Brexit donde Andy Serkis convierte a Theresa May en Gollum

Una comparación de la primera ministra británica con el personaje de El Señor de los Anillos.

El reconocido actor Andy Serkis volvió a interpretar su papel de Gollum para realizar una divertida parodia del Brexit que se ha viralizado por su peculiaridad.

Como pueden ver, el video llamado "LEAKED: Footage From Inside No 10 Downing Street" nos presenta a Andy Serkis vestido como Theresa May, la primera ministra británica, que parece obsesionada con el acuerdo del Brexit.

En base a esta obsesión podemos ver una recreación de la escena de El Señor de los Anillos donde se enfrentan las dos personalidades del personaje – Gollum y Sméagol, con Theresa May en conflicto por decidir qué es lo mejor para el país.

Gollum: ¡Oh, tesoro! Nuestro acuerdo, eso es, nuestro acuerdo, sí, sí. Recuperaremos el control, el dinero, las fronteras, las leyes, los pasaportes azules. Sméagol: No, hace daño a la gente, los hará más pobres.

Este video llegó poco antes de la votación que la primera ministra iba a llevar al Parlamento para el Acuerdo de la Retirada de la Unión Europea, pero al final decidió retrasarla.