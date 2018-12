Amazon está harto de vender productos demasiado baratos y piensa tomar medidas para sacarles ganancias

Productos de bajo precio y que ocupan mucho espacio se habrían convertido en un problema para Amazon, que ya decidió hacer cambios en sus ventas.

A Amazon le ha ido increíblemente bien este año. Tanto, que se convirtió en la segunda compañía en valer un billón de dólares justo después de Apple. No obstante, hay un tema que le ha molestado desde hace un buen tiempo: Los productos "CRaP".

Evidentemente esta etiqueta no hace parte de ninguna coincidencia, porque Amazon los estima muy poco. Las siglas de "CRaP" hacen referencia a "Can’t Realize a Profit" (No se pueden realizar ganancias). Efectivamente son objetos cuyas ventas no generan un gran beneficio económico a la compañía. Así lo reveló recientemente el Wall Street Journal.

En esta categoría están aquellos productos que son muy baratos y que ocupan mucho espacio. Este es el caso de paquetes de botellas de agua, papas fritas o aparatos de bajo costo. Este medio de venta lo utilizan incluso grandes corporaciones como Coca-Cola.

Amazon estuvo aguantando todo este tiempo seguir con las ventas de estos incómodos productos. Sin embargo, su paciencia habría llegado a su fin y ya habría comenzado su plan para acabar con ellos.

¿Qué puede hacer al respecto?

Se ha reportado que Amazon ya ha estado retirando algunos de estos productos. Sin embargo, al parecer no querría desecharlos del todo pues quiere llegar a acuerdos con los productores para mejorar sus propios beneficios.

Por un lado, Amazon le estaría diciendo a las otras compañías que se encarguen ellos mismos de la venta de los 'CRaP'. Por el otro, les estaría pidiendo "revisar sus etiquetados", lo que en resumidas cuentas sería subir el precio de venta.

Esto ya lo estaría acordando con nombres como Coca-Cola. De hecho, el precio de los paquetes de botellas de agua 'Smartwater' habrían aumentado en las últimas semanas de USD 47,15 a 52,50.

Amazon sabe que las demás empresas necesitan de sus servicios para llegar masivamente a la gente. Sin nadie que le pueda llevar la contraria, naturalmente tomará las decisiones que más le beneficien.