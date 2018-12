Científico de apellido Locatelli se inyectó ADN basado en versículos de la Biblia y del Corán

¿ADN de la Biblia y el Corán?, eso será posible?. Esa es la interrogante que dejó planteada el científico y biohacker Adrien Locatelli, que hizo un experimento que ya se lo quisieran los amigos de "Mundo Bizarro".

El estudiante de la secundaria de Grenoble, tradujo el código de ADN de algunos pasajes bíblicos del Génesis y otros libros del Antiguo Testamento, y del capítulo 13 del Corán, el Surah Ar-Ra'd, para construir proteínas desconocidas que luego inyectó en su cuerpo.

Locatelli usó una herramienta en línea, donde reemplazó a todos los personajes hebreos del Libro del Génesis por el código de ADN, excluyendo ciertos pasajes que consideró "controvertidos", siguiendo un orden de GACT (Genome build and Allele definition Conversion Tool)

También reemplazó todas las letras árabes del Surah Ar-Ra'd con nucleótidos asignados. Convirtió cadenas químicas que tenían el potencial de transformarse en cualquier número de proteínas en el cuerpo humano, las procesó en un laboratorio y se las puso en las piernas.

Locatelli, quien solo tuvo pequeñas inflamaciones en su pierna izquierda, comentó sobre el experimento:

“Estudios recientes han demostrado que cualquier información se puede cifrar mediante el ADN y se puede almacenar de esta forma. Dado que es posible convertir información digital en ADN, me pregunté si sería posible convertir un texto religioso en ADN e inyectarlo en un ser vivo", declaró Locatelli en su estudio, publicado a principios de diciembre en el sitio OSF Preprints.

Las reacciones eso sí no se hicieron esperar en el ciberespacio.

I know the odds of a nonsense protein being close to anything dangerous in sequence space are relatively low, but this kind of avant-garde attitude and disregard for ethics towards science terrifies me that humanity’s end will be at the hands of an idiot.

— Ella Watkins (@Ella_Watkins_) December 15, 2018