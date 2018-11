The Legend of Zelda: Ocarina of Time cumple 20 años

Celebramos al que es considerado uno de los mejores videojuegos en la historia.

Por increíble que parezca hoy se están cumpliendo 20 años desde el lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, un título que es considerado uno de los mejores videojuegos en la historia y que fue creado por un equipo bastante destacado que incluye a personalidades como Eiji Aonuma, Shigeru Miyamoto, Yoshiaki Koizumi y Koji Kondo.

Este juego de acción y aventuras se estrenó el 21 de noviembre de 1998 para la consola Nintendo 64 donde se convirtió en un clásico instantáneo y de hecho hasta la fecha se encuentra entre los mejores calificados por medios especializados, destacando que cuenta con un 99/100 en Metacritic.

Ocarina of Time fue la quinta entrega de la franquicia y llegó para revolucionar la saga e incluso el género, ya que fue el primero de la serie en 3D y agregó nuevas características que se adoptaron como estándar.

Además del lanzamiento original en Nintendo 64, este título también llegó a la consola virtual de Wii y más tarde se adaptó para la portátil 3DS donde en total ha logrado ventas de más de 12 millones de unidades, pero aún así hay muchos que desean ver una versión completamente remasterizada para Switch.

Sin duda un lanzamiento que marcó un antes y después en la historia de los videojuegos, además de que marcó a toda una generación.

¿Qué recuerdos tienen del gran The Legend of Zelda: Ocarina of Time?