Acusan a youtubers famosos de hacer terrorismo en Colombia

Hace algún tiempo hablamos de cómo los estudiantes de las universidades públicas colombianas han salido a exigir más recursos para cubrir el escandaloso déficit que sufren ahora las instituciones educativas. Como era de esperarse la situación no ha sido fácil para ellos ni para el gobierno. Tampoco lo ha sido para algunos youtubers que se han visto involucrados en el caso en contra de su voluntad.

Para entender lo de los youtubers hay que repasar lo ocurrido en los últimos días. Varias movilizaciones masivas se han dado por las calles de las ciudades del país exigiéndole lo mismo al gobierno: más recursos para la educación pública. A esto se le suma el descontento de gran parte de la población por las nuevas políticas tributarias y otras decisiones del presidente Iván Duque.

Todo comenzó con marchas pacíficas sin inconvenientes. Sin embargo, los últimos episodios han subido bastante de tono debido a recientes combates entre estudiantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía.

Desde entonces se han registrado agresiones por parte y parte. Hubo una en especial que causó indignación y se comentó mucho en redes. Un policía fue impactado por un cóctel mólotov que lo prendió en llamas. Poco después el uniformado comentó que no tuvo lesiones graves.

El caso ha sido utilizado para desestimar las marchas estudiantiles tildándolas de "vandalismo". Además, se han publicado muchas noticias falsas en torno a estos hechos.

Personas en redes sociales se han encargado de difundir la cara del supuesto autor del ataque. Se ha hablado de él con etiquetas como "terrorista" o "comunista" e invitando a acciones violentas en su contra.

El problema es que ninguno de los acusados es el supuesto responsable. Esto se puede saber porque las imágenes pertenecen a youtubers famosos que ni siquiera son colombianos y que están denunciando la calumnia. El primero fue el español Auronplay, quien muy molesto se quejó de la acusación:

En Colombia me están buscando porque alguien ha puesto una foto mia (del año 2009) afirmando que soy un terrorista que ha puesto una bomba. Me cago en mi puta vida de verdad. Kevin Felipe me cago en tus muertos amigo. pic.twitter.com/0OoNBfzGcp

— AuronPlay (@auronplay) November 16, 2018