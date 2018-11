YouTube Stories ya está disponible para creadores con más de 10 mil suscriptores

Una gran diferencia con otras plataformas es que estas historias quedarán visibles por siete días.

El equipo de YouTube ha anunciado que la función de YouTube Stories ya está disponible para todos los creadores que cuenten con más de 10,000 suscriptores en su canal.

Cabe recordar que desde hace tiempo YouTube había lanzado su propia versión de las famosas "historias" con un opción de videos cortos llamada Reels que más tarde fue rebautizada como YouTube Stories, aunque antes de hoy estaba disponible solo para un grupo seleccionado de creadores.

Las Stories de YouTube funcionan de forma muy similar a las de otras aplicaciones como Snapchat, Instagram y Facebook, aunque destaca que en lugar de desaparecer en solo 24 horas estas permanecerán activas por 7 días, además de que no será necesario ser suscriptor de un canal para tener acceso a las historias.

El objetivo de YouTube Stories es que los creadores tengan una forma más sencilla de interactuar con sus seguidores en esos lapsos mientras publican videos más producidos, destacando que pueden agregar texto, filtros, stickers, música y más a sus videos cortos.

Se menciona que desde hoy también se activó la opción de dejar comentarios en las historias, donde incluso es posible dar "me gusta", "no me gusta" o "me encanta" a las opiniones de los usuarios.

La característica ya se está activando en diversos países y las historias se mostrarán en la parte superior de la pestaña inicio en la aplicación móvil, aunque si desean ver las Stories de un canal en específico deberán visitar su respectivo perfil.