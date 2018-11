El Inside Xbox del X018 en México será el más grande hasta la fecha

Además, se revelan algunos de los juegos que veremos en la presentación.

Ya que está muy cerca el X018 en la Ciudad de México tenemos que Microsoft ha revelado algunos detalles adicionales del evento, incluyendo información del Inside Xbox.

La compañía reveló a través de Twitter que el programa Inside Xbox que se realizará en el marco del evento será el más grande hasta la fecha, donde encontraremos primeros vistazos, sorpresas y más.

Tune in to #X018 at 3 PM CT November 10 for:

🐔Big #PUBG news

🏹The Forge expansion for Shadow of the #TombRaider

🧟#StateofDecay2 updates

🧟#StateofDecay2 updates

👀And more exclusive looks

Hablando más específicamente, el nuevo episodio de Inside Xbox se realizará el próximo sábado 10 de noviembre de 3:00 PM a 5:00 PM de la Ciudad de México / 6:00 PM a 8:00 PM de Santiago de Chile.

Microsoft también anunció que en X018 darán grandes noticias de PUBG, novedades de State of Decay 2, información de la expansión The Forge para Shadow of the Tomb Raider, y juegos que se unirán a Xbox Game Pass en este mes de noviembre.

X018 se llevará a cabo del 10 al 11 de noviembre con una amplia cobertura a través de Mixer para los que no puedan asistir, y por supuesto aquí en FayerWayer les tendremos las noticias más importantes desde CDMX.