WhatsApp va a cambiar el modo como ves los videos que recibes

Varios usuarios han reportado que WhatsApp está probando la reproducción de videos de forma mucho más directa.

WABetainfo advierte periódicamente sobre las funciones que se incorporarán a la popular aplicación WhatsApp. Ahora, nos ha sorprendido con una nueva prueba que la aplicación está realizando en algunos dispositivos con iOS.

Una de las limitaciones evidentes de muchas aplicaciones son las notificaciones. Desde luego, no es malo que sea de esta forma, puesto que cumplen el rol de avisarnos sobre un evento que usualmente debe ser visto dentro del software. No obstante, WhatsApp está probando un método curioso.

Varios usuarios de iOS han reportado que en la versión beta 2.18.102.5 se está probando la reproducción de vídeos directamente desde las notificaciones. ¿Qué significa esto?

Con el nuevo método no tendrás que abrir la aplicación cuando te llegue un video, puesto que bastará con que deslices, hagas un toque y se empiece a reproducir el video.

“¡WhatsApp está desplegando la posibilidad de ver videos directamente en la notificación push para cualquier usuario beta que tenga instalada la versión 2.18.102.5 (iOS)! Estará disponible pronto para los usuarios de la App Store”, mencionaron desde WABetainfo en su cuenta de Twitter:

✅ WhatsApp is rolling out the possibility to view videos directly in the push notification for any iOS beta user having the 2.18.102.5 version installed!

It will be available soon for App Store users.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 20, 2018