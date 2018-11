Puedes usar los stickers de Telegram en WhatsApp: Te explicamos cómo

Después de mucho tiempo, al fin llegaron los stickers a WhatsApp, pero hasta ahora, Telegram sigue siendo el rey de esta categoría.

Todo el mundo está muy feliz con la incorporación de stickers a WhatsApp. Sin embargo la realidad es que Telegram sigue siendo el rey en este sentido gracias a su variedad. Y no es de sorprenderse: llevan mucho más tiempo en el negocio de los stickers. Afortunadamente, sí hay una forma de usar los stickers de Telegram en WhatsApp, así que no te preocupes si hiciste los tuyos, no tendrás que repetir el proceso.

Usar stickers de telegram en WhatsApp

WhatsApp es un tanto más cerrado que Telegram, así que tendrás que dar un poco de "vueltas" y descargar algunas aplicaciones externas, pero el proceso es rápido. Eso sí, debes hacerlo desde tu computadora con la app de Telegram.

Ya que tengas la app en tu computadora (PC o Mac, no importa), instala @Stickerdownloadbot, un bot que te ayudarña a descargar los stickers.

Selecciona abrir en Telegram y se abrirá la conversación con el bot. Ahora pulsa en Start.

Verás que aparece un botón de Settings. Pínchalo y después selecciona "webp only", que es el formato que acepta WhatsApp para stickers. Por el tamaño no te preocupes, ambas apps usan el mismo.

Ahora ve al chat de Mensajes Guardados o Saved Messages y envíate un stickers del paquete que quieres pasar a WhatsApp. Una vez enviado, selecciónalo y elige la opción "Share stickers". Un enlace se copiará automáticamente en el portapapeles.

Vuelve al chat con el bot y pega el enlace. Aparecerá un mensaje informándote que se te enviarán todos los stickers de ese paquete en formato .zip. Espera un momento, no es muy rápido.

Ya que tienes los stickers en formato .zip (todos webp), descárgalos en tu celular a través de Telegram. También puedes descargarlos con la computadora y pasarlos al celular.

Dentro de la memoria de tu celular haz una carpeta especial para guardar el paquete y nómbrala como quieras que se llame este. Ahora pasa el archivo .zip aquí y descomprímelo.

Una vez hecho esto, descarga Personal Stickers for WhatsApp en tu celular. La aplicación encontrará el paquete y te ayudará a añadirlo a WhatsApp.

Así de sencillo, ahora tendrás tus stickers de Telegram en el mensajero verde sin mayor problema. También puedes crear los tuyos con ayuda de este tutorial.