Preocupación por patente de Walmart: podrían escuchar conversaciones y casi todo en sus tiendas

¿Te imaginas un sensor de sonido que captura todo lo que dices al momento de pagar?

Una patente obtenida por Walmart permitiría hacer uso de sensores de sonido en sus tiendas. La situación ha despertado preocupación mundial por una eventual vulneración a la privacidad.

Un informe de CNET explicó cómo la compañía acaba de obtener una licencia para capturar una variedad de sonidos en las tiendas “para determinar el rendimiento y la efectividad de los empleados al momento de pagar”.

El sistema podría usarse para capturar los pitidos producidos por un escáner e incluso el sonido de las bolsas al momento de pagar. Con toda esta información, podrían averiguar la cantidad de artículos en una transacción o incluso la cantidad de bolsas utilizadas.

Evidentemente, estos sensores no capturarían solo el sonido ambiente, sino también las conversaciones. La patente citada por el mismo medio, menciona que el sistema podría usarse para escuchar prácticamente todo:

Los sensores de sonido pueden capturar el audio de las conversaciones entre los invitados y un empleado (atendiendo en la caja o terminal). El sistema puede procesar el audio de la conversación para determinar si el empleado en la terminal está saludando a los invitados.

Walmart dijo que el sistema aún no se está implementando en sus tiendas y que no hay claridad si se va o no a ocupar:

Esta patente es un concepto que nos ayudaría a recopilar métricas y mejorar el proceso de pago al escuchar los sonidos producidos por los bolsos, carros y cajas registradoras y no destinados a ningún otro uso (…) Presentamos patentes con frecuencia, pero eso no significa que las patentes realmente se implementarán.

Hace un tiempo también se supo que la firma quería usar tecnología de reconocimiento facial para saber si sus clientes "estaban tristes". Revisa aquí la nota.