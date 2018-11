¡Prepárense! El sucesor de Vine llegará pronto y se llamará Byte

¿Recuerdas Vine? Esa aplicación que te permitía compartir videos de no más de 6 segundos llenos de humor (o lo que pretendía serlo), bromas y gente bailando. Solía ser propiedad de Twitter hasta que la red social decidió acabar con ella en 2016.

Lanzada en 2013, Vine se hizo muy popular rápidamente entre los usuarios de internet. La sencillez de crear un video de esa duración llamó tanto la atención que terminó sentando un precedente para la masificación de lo que hoy conocemos como stories.

A pesar de ser tan aclamada por el público, Vine no pudo reponerse a distintos problemas que estaba sufriendo. La falta de dinero y las pocas posibilidades de monetizar sus contenidos le terminaron pasando factura. En el momento que desapareció varias celebridades de la aplicación aprovecharon su popularidad para triunfar en plataformas como Youtube.

Aún así, quedó un vacío muy grande desde que esta cerró. Tanto que sus (ex)usuarios han estado insistiendo a su creador, Dom Hofmann, que lo traiga de vuelta. Parece que cumplió, pues Hofmann confirmó recientemente que el sucesor de Vine se llamaría Byte.

our new looping video app is called byte. launching spring 2019 pic.twitter.com/C3FMvkcIwc

— dom hofmann (@dhof) November 8, 2018