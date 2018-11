Estos son los videojuegos más vendidos de cada uno de los últimos 23 años

Incluyendo muchos títulos de la series Call of Duty y Grand Theft Auto.

El analista Mat Piscatella de The NPD Group ha compartido un dato bastante interesante, se trata de un listado con los videojuegos más vendidos cada año en Estados Unidos desde 1995 hasta la fecha (vía IGN).

Llama mucho la atención que ocho juegos de la serie Call of Duty aparecen en la lista y de hecho hubieran tenido todos los años recientes consecutivos si no hubieran sido interrumpidos por Grand Theft Auto V en 2013, además de que Nintendo tuvo una racha desde 1996 a 2000 con cinco títulos exclusivos como Super Mario 64, Mario Kart 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

A continuación tienen la lista completa:

2017 – Call of Duty: WWII

2016 – Call of Duty: Infinite Warfare

2015 – Call of Duty: Black Ops 3

2014 – Call of Duty: Advanced Warfare

2013 – Grand Theft Auto V

2012 – Call of Duty: Black Ops 2

2011 – Call of Duty: Modern Warfare 3

2010 – Call of Duty: Black Ops

2009 – Call of Duty: Modern Warfare 2

2008 – Rock Band

2007 – Guitar Hero III

2006 – Madden NFL 07

2005 – Madden NFL 06

2004 – Grand Theft Auto: San Andreas

2003 – Madden NFL 2004

2002 – Grand Theft Auto: Vice City

2001 – Madden NFL 2002

2000 – Pokemon Stadium

1999 – Donkey Kong 64

1998 – The Legend of Zelda: Ocarina of Time

1997 – Mario Kart 64

1996 – Super Mario 64

1995 – Mortal Kombat III

Piscatella señala que los números de ventas digitales no estuvieron completamente disponibles hasta el 2012, por lo que la información pudo verse afectada en años anteriores.

Para este 2018 hay dos fuertes contendientes por la corona, se trata de Red Dead Redemption 2 y Call of Duty: Black Ops 4, así que habrá que ver cuál logra obtener mejores ventas.