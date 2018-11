Estos son todos los videojuegos que se estrenan en noviembre de 2018

Incluyendo Hitman 2, Fallout 76, Battlefield V, Darksiders III, Pokémon Let's Go y más.

El mes pasado salieron juegos muy importantes como Red Dead Redemption 2 y Assassin's Creed Odyssey, pero noviembre no se quedará atrás ya que continúa la temporada fuerte de lanzamientos justo antes de las ofertas de fin de año y de Navidad.

Prueba de esto es que recibiremos títulos muy esperados por los fans como Hitman 2, Fallout 76, Battlefield V, Darksiders III, Pokémon Let's Go y más.

A continuación tiene la lista de videojuegos que se estrenarán en noviembre de 2018:

Diablo III: Eternal Collection (Switch) – 2 de noviembre

(Switch) – 2 de noviembre Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! (Switch) – 2 de noviembre

(Switch) – 2 de noviembre Taiko no Tatsujin: Drum Session! (PS4) – 2 de noviembre

(PS4) – 2 de noviembre Déraciné (PSVR) – 6 de noviembre

(PSVR) – 6 de noviembre World of Final Fantasy Maxima (PS4, Xbox One, Switch, PC) – 6 de noviembre

(PS4, Xbox One, Switch, PC) – 6 de noviembre Overkill's The Walking Dead (PS4, Xbox One, PC) – 6 de noviembre

(PS4, Xbox One, PC) – 6 de noviembre The Forest (PS4) – 6 de noviembre

(PS4) – 6 de noviembre Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS4, Xbox One, Switch, PC) – 6 de noviembre

(PS4, Xbox One, Switch, PC) – 6 de noviembre Ride 3 (PS4, Xbox One, PC) – 8 de noviembre

(PS4, Xbox One, PC) – 8 de noviembre Valiant Hearts (Switch) – 8 de noviembre

(Switch) – 8 de noviembre Hitman 2 (PS4, Xbox One, PC) – 13 de noviembre

(PS4, Xbox One, PC) – 13 de noviembre SNK 40th Anniversary Collection (Switch) – 13 de noviembre

(Switch) – 13 de noviembre Spyro Reignited Trilogy (PS4, Xbox One) – 13 de noviembre

(PS4, Xbox One) – 13 de noviembre Fallout 76 (PS4, Xbox One, PC) – 14 de noviembre

(PS4, Xbox One, PC) – 14 de noviembre Underworld Ascendant (PC) – 15 de noviembre

(PC) – 15 de noviembre Pokémon Let's Go Pikachu/Let's Go Eevee (Switch) – 16 de noviembre

(Switch) – 16 de noviembre Civilization VI (Switch) – 16 de noviembre

(Switch) – 16 de noviembre Battlefield V (PS4, Xbox One, PC) – 20 de noviembre

(PS4, Xbox One, PC) – 20 de noviembre Wreckfest (PS4, Xbox One) – 20 de noviembre

(PS4, Xbox One) – 20 de noviembre Darksiders III (PS4, Xbox One, PC) – 27 de noviembre

(PS4, Xbox One, PC) – 27 de noviembre Artifact (PC) – 28 de noviembre

(PC) – 28 de noviembre Katamari Damacy Reroll (Switch, PC) – 30 de noviembre

Recuerden también que ya se han dado a conocer los juegos de PlayStation Plus para noviembre que incluyen títulos como Yakuza: Kiwami y Bulletstorm: Full Clip Edition, además de los Games with Gold de Xbox que vienen con Battlefield 1 y Race the Sun.

Y bien, ¿cuáles de los juegos de los que se lanzarán en noviembre piensan agregar a su colección?