Estuvo siete años encerrado jugando videojuegos en pijama y este fue el resultado

Su adicción pasó al siguiente nivel.

Interiorizarse en un videojuego es algo normal, pero obsesionarse y crear una adicción puede ser algo peligroso. Billy Brown, un joven originario de Ashton, un pequeña ciudad al sur de Inglaterra, lo sabe bien. Esta es su historia.

Borwn tuvo una infancia difícil por dificultades con su madre y durante la escuela secundaria, su asistencia fue del 13%. No obstante, tal como rescata la BBC, el estrés de la universidad, sumado a un par de roturas de tobillo, lo llevaron a encerrarse en su casa y potenciar su adicción a los videojuegos.

“Durante años y años, me sentaba en bata frente a la computadora. Solo salía de casa para ir a citas médicas (…) Nunca salía para socializar o interactuar con otras personas. Toda mi vida estaba en Internet.

Con el tiempo, dejó la universidad y pasó los años que siguieron en casa. Ahora tiene 24 años y analizando, cuenta que estando encerrado en ese mundo virtual, tuvo sentimientos suicidas e impulsos criminales. “No puedo contar con mis dos manos el número de veces que salí de casa durante un periodo de siete años. Me di cuenta de que si no hacía algo no iba a seguir viviendo al año siguiente o a los dos años”, agrega.

Afortundamente para él, buscó ayuda y se incorporó al programa de la Real Ideas Organisation (RIO), una institución británica que busca motivar a los jóvenes a desarrollar sus habilidades y superar problemas.

¿El resultado? Creó su propio juego de mesa de rol, para ayudar a otros jóvenes a superar este tipo de adicciones, y a que se sientan más proclives a socializar con otras personas, en lugar de pasar horas frente al computador.

La dinámica consiste en que los jugadores se reúnen una vez a la semana y mejoran sus habilidades sociales mientras juegan. Hay una parte digital en la que los participantes intercambian las tareas que han completado, pero casi todo el juego se basa en la parte fuera de línea. Así lo dijo al mismo medio: